Southampton – Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę Obywatele mogą wywalczyć sobie miejsce w półfinale Pucharu Anglii. Warunek? Pokonanie Świętych na ich własnym terenie. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Southampton – Manchester City, gdzie oglądać

Za Manchesterem City skomplikowany tydzień. Remis ze Sportingiem nie był problemem, bo w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów wygrali aż 5:0. Podział punktów z Crystal Palace z pewnością zabolał już jednak Pepa Guardiolę. Oznaczał on bowiem, że Liverpool niebezpiecznie zbliżył się do Obywateli w tabeli Premier League. Teraz jednak mistrzowie Anglii muszą się przestawić. Stoją bowiem przed szansą na awans do półfinału Pucharu Anglii.

Southampton zaś podejdzie do tego starcia rozbite. Trzy ligowe porażki z rzędu sprawiły, że Święci dali się wyprzedzić w stawce i zajmują zaledwie dziesiąte miejsce. W jednym meczu może dojść do wszystkiego, ale powstrzymanie rozwścieczonego Manchesteru City może okazać się misją niemożliwą.

Southampton – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Pojedynek na St Mary’s Stadium obejrzysz na kanale Eleven Sports 3.

Southampton – Manchester City, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Pucharu Anglii dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Southampton – Manchester City, transmisja online

Rzecz jasna, możesz też niedzielne starcie obejrzeć w internecie. Musisz jedynie wejść na stronę elevensports.pl i wykupić odpowiedni abonament.

Southampton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Trudno znaleźć w Anglii mocnych na Obywateli. Do niedzielnego meczu również podejdą w roli faworyta.

Southampton Manchester City 9.25 5.50 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 11:09 .

