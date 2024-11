PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Southampton – Liverpool, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 12. kolejki rozgrywek Premier League rozpocznie spotkanie, w którym Southampton przed własną publicznością podejmie Liverpool. Beniaminek przystąpi do tej rywalizacji po porażce z Wolverhampton Wanderers (0:2).

Liverpool natomiast z uśmiechem na ustach może wspominać swój ostatni mecz. Podopieczni Arne Slota bowiem zwyciężyli w starciu z Aston Villą (2:0). Nadchodząca rywalizacja zatem zapowiada się jednostronnie.

Southampton – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Southampton – Liverpool obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport.

Southampton – Liverpool, transmisja online

Nadchodzące spotkanie będziesz mógł obejrzeć za pośrednictwem platformy Viaplay. Mecz możesz również śledzić w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale też do spotkań Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Bonus 200 zł za wygraną Liverpoolu

Przy okazji tego meczu można zgarnąć 200 zł za wytypowanie wygranej Liverpoolu. Taką ofertę przygotował bukmacher Superbet dla osób, które zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw po założeniu konta zakład pojedynczy obejmujący wytypowanie zwycięstwa Liverpoolu w meczu z Southampton Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Liverpool odniesie zwycięstwo, otrzymasz dodatkowo bonus 200 zł

Southampton – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Southampton

remisem

wygraną Liverpoolu wygraną Southampton

remisem

wygraną Liverpoolu 0 Votes

Southampton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Reds, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Southampton sięga natomiast nawet 9.75.

Southampton Liverpool FC 8.75 5.70 1.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2024 08:46 .

Gdzie obejrzeć mecz Southampton – Liverpool? Spotkanie będziesz mógł obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację możesz również śledzić w usługach Viaplay oraz Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Southampton – Liverpool? Mecz odbędzie się już w niedzielę, 24 listopada, o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.