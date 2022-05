Southampton – Liverpool: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (17.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Southampton – Liverpool to jedyny wtorkowy mecz w ramach 37. kolejki Premier League. Święci mają zamiar wrócić na ścieżkę zwycięstw po czterech spotkaniach bez wygranej. The Reds liczą natomiast na drugą z rzędu wiktorię, dzięki której przed ostatnią kolejką ligową mogą mieć tylko punkt straty do Man City. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze starcia w telewizji i w internecie.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Liverpool FC 8.20 5.80 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2022 13:45 .

Southampton – Liverpool FC, gdzie oglądać

Southampton ma już zapewniony ligowy byt. Niemniej drużyna Jana Bednarka ma kolejny cel na końcówkę sezonu Premier League. Święci chcą za wszelką cenę wrócić na ścieżkę zwycięstwo po dwóch z rzędu porażkach. Jednocześnie Southampton zwycięstwem chce pożegnać się z kibicami na swoim stadionie.

Liverpool to natomiast ekipa, która od 17 spotkań jest bez porażki. Podopieczni Juergena Kloppa ostatnio pokonali Aston Villa (2:1), wracając na ścieżkę zwycięstw po remisie z Tottenhamem (1:1). The Reds powalczą we wtorek wieczorem o trzecie z rzędu zwycięstwo.

Southampton – Liverpool FC, transmisja TV

Rywalizacja na St Mary’s Stadium będzie dostępna w telewizji. Mecz będzie emitowany “na żywo” na antenie Canal+ Sport 2 i Canal+ 4 K. Spotkanie zacznie się o 20:45. Skomentują je Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Southampton – Liverpool FC, transmisja za darmo

Finisz Premier League jest bardzo emocjonujący. Liverpool aktualnie traci tylko cztery punkty do lidera Manchesteru City. W przypadku wygranej ze Świętymi strata The Reds do podopiecznych Josepa Guardioli może wynieść zaledwie oczko. Ostatnia kolejka może być zatem bardzo ciekawa w lidze angielskiej. Można to wszystko śledzić między innymi na Canal+ online. Dzięki promocji eWinner zakłady bukmacherskie mecze w Premier League można oglądać bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 30 dni. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki.

Southampton – Liverpool FC, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto jest faworytem potyczki na St Mary’s Stadium. Legalni polscy bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają The Reds. Kursy na wiktorię ekipy Juergena Klopp oscylują w granicach 1,37-1,40.