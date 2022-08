Pressfocus Na zdjęciu: Reece James

Gdzie oglądać mecz Southampton – Chelsea Londyn? Dostępna dla widzów będzie darmowa transmisja i stream online. Southampton postara się o przełamanie niekorzystnej passy w meczach z Chelsea. The Blues w ubiegłym sezonie aż trzykrotnie wygrali ze Świętymi. Sprawdź gdzie oglądać mecz Southampton – Chelsea w TV i online.

Southampton – Chelsea, gdzie oglądać

Southampton przyzwyczaił nas już do tego, że od kilku sezonów balansuje między spadkiem a utrzymaniem w Premier League. Nie inaczej jest w tym sezonie. Święci po czterech kolejkach mają na koncie tylko 4 punkty, w a najbliższej kolejce zmierzą się z Chelsea Londyn. The Blues nie będą zdecydowanie rywalem łatwym.

Piłkarze Chelsea w ubiegłej kolejce uciekli spod topora i mimo gry w osłabieniu wygrali 2:1 z Leicester. Obawy wciąż wzbudza jednak postawa ich formacji defensywnej. Widać, że nowi zawodnicy nie zgrali się jeszcze do końca z kolegami z zespołu.

Mecz 5. kolejki Premier League między Southamptonem i Chelsea Londyn obejrzycie na antenie Viaplay.

Southampton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

To spotkanie nie zostało niestety wybrane przez CANAL+ do transmitowania na kanałach tej telewizji. Nie obejrzymy go zatem w tradycyjnej odmianie tego medium.

Southampton – Chelsea, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Etihad.

Southampton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego spotkania są tym razem gospodarze. Każdy inny wynik niż wygrana podopiecznych Thomasa Tuchela tarkowany będzie w kategorii ogromnej niespodzianki.

Southampton Chelsea 5.50 4.40 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2022 09:40 .