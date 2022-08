Pressfocus Na zdjęciu: Reece Jamses

Southampton – Chelsea Londyn: typy i kursy na mecz Premier League. Można powiedzieć, że w poprzedniej kolejce The Blues uciekli spod topora. Mimo gry w osłabieniu udało się wygrać 2:1 z Leicester, dzięki czemu sytuacja w tabeli ligowej nie wygląda jeszcze tak źle. Ponadto, w 5. kolejce przyjdzie im się zmierzyć z przeciętnym Southamptonem.

Southampton – Chelsea Londyn, typy i przewidywania

Święci w poprzedniej kolejce mocno rozczarowali z będącym wciąż w przebudowie Manchesterem United. Southampton nie stwarzał zbyt wiele zagrożenia i miał problemy z płynnością swoich akcji. Southampton traci sporo bramek i to jest największy problem, z którym na początku sezonu zmierzyć musi się trener Ralph Hasenhuettl. W ubiegłym sezonie na własnym stadionie drużyna przegrała z The Blues aż 0:6, a wspomnienia z tamtego spotkania mogą wciąż tkwić w głowach piłkarzy.

Wyraźny jest brak Christensena i Rudigera w szeregach defensywnych Chelsea na starcie obecnego sezonu. Wciąż czasu na aklimatyzację potrzebuje Kalidou Koulibaly, a ogromnym rozczarowaniem jest Conor Gallagher. Młody Anglik rewelacyjnie spisywał się na wypożyczeniu w Crystal Palace w ubiegłym sezonie, ale nie jest w stanie jak na razie sprostać wymaganiom gry w Chelsea. W poprzedniej kolejce już po 28 minutach wyleciał z boiska z drugą żółtą kartką, czym poważnie utrudnił drużynie zadanie. The Blues udało się wygrać 2:1 z Leicester, ale lekko nie było. Bohaterem tamtego spotkania został Raheem Sterling, który z miejsca stał się liderem formacji ofensywnej i zapewne to on poprowadzi zespół także we wtorkowym meczu. Nasz typ: Chelsea Powyżej 1.5 gola.

Southampton – Chelsea Londyn, ostatnie wyniki

Na starcie sezonu Southampton gra mocno w kratkę. Po czterech kolejkach Święci mają na koncie cztery punkty, ale styl w jakim przegrali mecze z Tottenhamem i Manchesterem United pozostawiał wiele do życzenia. Kibice na pewno oczekują od swoich ulubieńców większego zaangażowania.

Niemałym szokiem dla kibiców Chelsea był wynik starcia z 3. kolejki, w której The Blues przegrali aż 0:3 z Leeds. W tamtym spotkaniu nie zagrało niemal nic, ale dość szybko poszło ono w zapomnienie. W ubiegłej kolejce mimo gry w osłabieniu podopieczni Thomasa Tuchela zagrali dobre spotkanie i dzięki dwóm bramkom Raheema Sterlinga wygrali 2:1. To były bardzo cenne 3 punkty.

Southampton – Chelsea Londyn, sytuacja kadrowa

W meczu 5. kolejki na pewno nie zobaczymy w barwach Southamptonu Valentino Livramento, który pozostaje od wielu miesięcy kontuzjowany. Wątpliwy wydaje się również występ Nathana Telli. Nieco więcej braków po stronie gości. Z powodu urazu wypadł Kante, a zawieszony za kartki jest Gallagher. Poza tym powołany nie jest także Marcos Alonso, który czeka na finalizację transferu do FC Barcelony.

Southampton – Chelsea Londyn, historia

W ubiegłym sezonie spotkanie na St. Mary’s Stadium zakończyło się wysokim zwycięstwem The Blues aż 6:0. Zespoły te mierzyły się też w ⅛ finału pucharu Ligi Angielskiej. Tym razem do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne, w których znów lepsza okazała się Chelsea. Dodając do tego wygraną na Stamford Bridge 3:1 drużyna z Londynu w ubiegłym sezonie zanotowała przeciwko Southamptonowi bilans 3/3 zwycięstwa.

Southampton – Chelsea Londyn, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem wtorkowego meczu w oczach bukmacherów jest Chelsea Londyn. Kursy, jakie oferowane są za jej zwycięstwo oscylują w granicach 1.62. Dużo wyższa jest linia na wygraną Southamptonu, aż 5.70. Remis natomiast to między 4.15, a 4.40. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Southampton – Chelsea Londyn, przewidywane składy

Southampton: Bazunu – Walker-Pieters, Salisu, Bella-Kotchap, Perraud – Ward-Prowse, Lavia, Aribo, Elyounoussi, Armstrong – Adams

Chelsea: Mendy – James, Thiago Silva, Koulibaly – Loftus-Cheek, Kovacic, Jorginho, Cucurella – Mount, Havertz, Sterling

Southampton – Chelsea Londyn, transmisja

Spotkanie Southamptonu z Chelsea Londyn będzie transmitowane na antenie Viaplay. Początek spotkania we wtorek 30 sierpnia o godzinie 20:45.

