Slavia Praga – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.01.2026)

Slavia Praga – Barcelona, gdzie oglądać?
Slavia Praga wraca do rywalizacji po zimowej przerwie i w środowy wieczór podejmie FC Barcelonę w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00. Obie drużyny potrzebują punktów, by poprawić swoje pozycje w tabeli i zachować szanse na awans do fazy pucharowej.
Slavia wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Mistrzów i ma za sobą serię spotkań bez zdobytej bramki w tych rozgrywkach. Barcelona natomiast przystępuje do meczu po porażce ligowej z Realem Sociedad, która zakończyła jej imponującą serię zwycięstw. Blaugrana pozostaje jednak faworytem, choć jej forma wyjazdowa w Europie bywa nierówna.
Odbierz 3 miesiące CANAL+ Online i oglądaj Ligę Mistrzów bez dodatkowych opłat.
✔️ Załóż konto w Superbet z kodem GOALCPLUS
✔️ Wpłać min. 40 zł i postaw dowolny zakład
✔️ Otrzymaj voucher na CANAL+ Online
Promocja obowiązuje od 17.01.2026 do 29.01.2026 lub do wyczerpania puli voucherów.
Slavia Praga – Barcelona, transmisja w TV
Mecz Slavia Praga – FC Barcelona w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Spotkanie obejrzysz na kanale Canal+ Extra 1.
Warto również zwrócić uwagę na promocję, dzięki której można uzyskać dostęp do Canal+ Online. Voucher na Canal+ od Superbet pozwala otrzymać nawet trzymiesięczny dostęp do Ligi Mistrzów po spełnieniu warunków promocji.
Slavia Praga – Barcelona, transmisja online
Rywalizację Slavii Praga z FC Barceloną będzie można obejrzeć także przez internet. Transmisja online dostępna będzie w usłudze Canal+ Online, która umożliwia oglądanie meczu na komputerze, smartfonie, tablecie oraz Smart TV.
Mecz Slavia Praga – Barcelona będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Spotkanie można obejrzeć również online w usłudze Canal+ Online.
Spotkanie Slavia Praga – FC Barcelona odbędzie się w środę, 21 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00.