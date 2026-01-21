Slavia Praga – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.01.2026)

Slavia Praga - FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online. To spotkanie Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie.

Slavia Praga – Barcelona, gdzie oglądać?

Slavia Praga wraca do rywalizacji po zimowej przerwie i w środowy wieczór podejmie FC Barcelonę w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00. Obie drużyny potrzebują punktów, by poprawić swoje pozycje w tabeli i zachować szanse na awans do fazy pucharowej.

Slavia wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Mistrzów i ma za sobą serię spotkań bez zdobytej bramki w tych rozgrywkach. Barcelona natomiast przystępuje do meczu po porażce ligowej z Realem Sociedad, która zakończyła jej imponującą serię zwycięstw. Blaugrana pozostaje jednak faworytem, choć jej forma wyjazdowa w Europie bywa nierówna.

Slavia Praga – Barcelona, transmisja w TV

Mecz Slavia Praga – FC Barcelona w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Spotkanie obejrzysz na kanale Canal+ Extra 1.

Slavia Praga – Barcelona, transmisja online

Rywalizację Slavii Praga z FC Barceloną będzie można obejrzeć także przez internet. Transmisja online dostępna będzie w usłudze Canal+ Online, która umożliwia oglądanie meczu na komputerze, smartfonie, tablecie oraz Smart TV.