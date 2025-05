Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin to mecz 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 3 maja, o godzinie 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Śląsk - Zagłębie.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kurminowski

Śląsk – Zagłębie: gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław zmierzy się na własnym obiekcie z Zagłębiem Lubin w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. 54. derby Dolnego Śląska odbędą się w sobotę, 3 maja, o godz. 17:30 na Tarczyński Arenie. Choć drużyna Ante Simundzy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, wciąż walczy o utrzymanie i liczy na przełamanie po dwóch porażkach z rzędu.

Zdecydowanie lepsze nastroje panują w Lubinie. Miedziowi są w świetnej formie i zdobyło 10 punktów w ostatnich czterech meczach i coraz pewniej zmierza ku utrzymaniu. Przeczytaj naszą zapowiedź na mecz Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin.

Śląsk – Zagłębie: transmisja w TV

Derby Dolnego Śląska w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Lubin będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie możesz śledzić na antenie CANAL+ Sport 3. Starcie skomentują Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski.

Śląsk – Zagłębie: stream online

Spotkanie Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy, ja już wspomnieliśmy, będzie też transmitowane w usłudze CANAL+online. Skorzystanie z usługi jest bardzo komfortowe, ponieważ jest dostępna nie tylko na Smart TV, ale też na urządzeniach mobilnych. Możesz wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł przy zobowiązaniu rocznym. Dzięki usłudze można uzyskać dostęp nie tylko do wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy, ale również do meczów La Liga, Premier League oraz Ligi Mistrzów.

Śląsk – Zagłębie: sonda

Kto wygra mecz? Śląsk Wrocław

Remis

Zagłębie Lubin Śląsk Wrocław 33%

Remis 0%

Zagłębie Lubin 67% 3+ Votes

Śląsk – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin 1.95 3.90 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2025 08:50 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 3 maja, o godz. 17:30. Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

