Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Miedziowi zaczęli sezon Ekstraklasy od zwycięstwa. Czy podtrzymają serię podczas meczu we Wrocławiu? Transmisja ze spotkanie dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Kłudka

Śląsk – Zagłębie, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław był bliski rozpoczęcia sezonu od zwycięstwa, ale w końcówce Dalmau zapewnił Koronie ważny punkt. W nieco lepszym nastroju do sobotniego spotkania podejdą zawodnicy Zagłębia Lubin. Miedziowi w pierwszej kolejce zdołali pokonać beniaminka z Chorzowa. Czy zdołają podtrzymać dobrą serię na stadionie we Wrocławiu?

Śląsk – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Śląsk – Zagłębie, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Śląsk – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Choć to Zagłębie ma za sobą zwycięstwo, bukmacherzy upatrują faworytów w gospodarzach.

