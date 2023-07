PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Kłudka

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

PKO BP Ekstraklasa wróciła do gry – rozegrana została już jedna kolejka, a przed nami druga seria gier. Jednym z najciekawszym meczów tego weekendu będzie pojedynek Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin. Wojskowi przed tygodniem zremisowali 1:1 z Koroną Kielce, natomiast Miedziowi mogą pochwalić się zdobyciem trzech punktów w starciu z Ruchem Chorzów (2:1). Kursy na to spotkanie są wyrównane, z lekkim wskazaniem na gospodarzy, choć to goście mieli lepszą inaugurację sezonu.

W czterech z pięciu ostatnich meczów pomiędzy Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin tylko jedna z tych drużyn strzeliła gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Nie ma informacji o absencjach w obozie gospodarzy. Na uraz w zespole gości ostatnio narzekał natomiast Adam Ratajczyk.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Za nami start kampanii 2023/2024 Ekstraklasy – Śląsk Wrocław przed tygodniem zremisował 1:1 w wyjazdowym spotkaniu z Koroną Kielce. Wojskowi w meczach przedsezonowych rozegrali sześć pojedynków – trzy porażki, dwa zwycięstwa i jeden remis.

Zagłębie Lubin lepiej zaprezentowało się w pierwszej kolejce – pokonało 2:1 Ruch Chorzów na własnym obiekcie, a ozdobą tego starcia było niesamowite trafienie Bartłomieja Kłudki. Miedziowi na obozie również rozegrali sześć sparingów (przygotowania zakończyli z takim samym bilansem, co Śląsk Wrocław – trzy porażki, dwa zwycięstwa i jeden remis).

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, historia

Mecze Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin z reguły są bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań obu drużyn, to odnotujemy jedno zwycięstwo Wojskowych, jedną wygraną Miedziowych i trzy bezbramkowe remisy.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Jacek Magiera Waldemar Fornalik Rezerwowi 7 Kenneth Zohore

15 Matías Nahuel

17 Petr Schwarz

18 Karol Borys

21 Patryk Szwedzik

26 Burak Ince

33 Yegor Matsenko

35 Kacper Trelowski

36 Milosz Kurowski Jasmin Buric 1

Tomasz Makowski 6

Tornike Gaprindashvili 9

Arkadiusz Wozniak 11

Marek Mroz 17

Michal Nalepa 25

Kacper Terlecki 30

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Tarczyński Arenie w sobotę, 29 lipca o godzinie 20:00.

