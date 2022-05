Śląsk – Pogoń: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (07.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Śląsk - Pogoń

Śląsk – Pogoń to drugie sobotnie starcie w ramach 32. kolejki PKO Ekstraklasy. Bój we Wrocławiu zapowiada się niezwykle ciekawie, bo Wojskowi wciąż walczą o ligowy byt, a drużyna ze Szczecina marzy o mistrzowskim tytule. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego spotkania w telewizji i online.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław nie rozpieszcza w ostatnich tygodniach swoich kibiców. Wojskowi są już od pięciu meczów bez wygranej. Zaliczyli w nich trzy zwycięstwa i dwie porażki. Ostatnio podzielili się punktami z Jagiellonią Białystok w ramach PKO Ekstraklasy.

Pogoń Szczecin to natomiast drużyna, która ostatnio bez większego kłopotu poradziła sobie z Legią Warszawa. Drużyna Kosty Runjaicia wróciła zatem na ścieżkę zwycięstw po przegranym hicie z Rakowem Częstochowa (1:2).

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, transmisja TV

Rywalizacja na Tarczyński Arena Wrocław będzie emitowana na kilku antenach telewizyjnych. Mecz zacznie się o 17:30 i będzie dostępny na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i TVP Sport.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin, transmisja za darmo

