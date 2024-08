PressFocus Na zdjęciu: Drużyna Śląska Wrocław

Śląsk – Korona, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczniemy od wizyty na Tarczyński Arena. To właśnie tam dojdzie do spotkania Śląska Wrocław z Koroną Kielce. Gospodarze tego starcia podchodzą do niedzielnej rywalizacji po wymagającym starciu z St. Gallen, które niestety nie zakończyło się po myśli podopiecznych Jacka Magiery.

Korona Kielce natomiast ostatniego meczu nie zaliczy do udanych. “Scyzory” bowiem przed własną publicznością poległy z Cracovią. Zbliżający się mecz zapowiada się niezwykle, bowiem obie drużyny pragną dopisać do swojego dorobku pełną pulę.

Śląsk – Korona, transmisja w TV

Spotkanie Śląska Wrocław z Koroną Kielce będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3.

Śląsk – Korona, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić również w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. Uzyskasz wtedy dostęp nie tylko do meczów ligi polskiej, ale również do spotkań Ligi Mistrzów. Pakiet możesz kupić, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Śląsk – Korona, kto wygra?

Śląsk – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Korony Kielce oscyluje on w okolicach 3.60.

Śląsk Wrocław Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2024 08:24 .

Gdzie obejrzeć mecz Śląsk – Korona? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Mecz również będzie do obejrzenia w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Śląsk – Korona? Spotkanie odbędzie się już w niedzielę, 18 sierpnia, o godzinie 14:45.

