IMAGO/Insidefoto Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Sevilla – Juventus, gdzie oglądać?

W czwartek poznamy finalistów Ligi Europy. Duże emocje czekają nas na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, gdzie Sevilla zmierzy się z Juventusem. Pierwszy pojedynek obu zespołów zakończył się remisem 1:1. Tym samym sprawa awansu do wielkiego finału jest otwarta.

Sevilla w czwartkowy wieczór będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska i będzie starała się go wykorzystać. Niewiele brakowało, a do rewanżowego spotkania przystępowałaby z zaliczką w postaci zwycięstwa na terenie Juventusu, ale rywale doprowadzili do wyrównania w ostatnim fragmencie gry. Sprawdź nasze typy na mecz Sevilla – Juventus.

Sevilla – Juventus, transmisja na żywo w TV

Transmisja z czwartkowego rewanżu nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji, bowiem prawami do pokazywania rozgrywek Ligi Europy w naszym kraju dysponuje platforma Viaplay.

Sevilla – Juventus, transmisja online

Spotkanie Sevilla – Juventus, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu korzystając z platformy Viaplay. Dostęp do transmisji uzyskamy rejestrując konto oraz wykupując odpowiedni pakiet.

Sevilla – Juventus, kto zagra w finale?

Kto awansuje do finału? Sevilla 0% Juventus 100% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Sevilla

Juventus

Sevilla – Juventus, kursy bukmacherskie

Choć spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta, bukmacherzy nieco większe szanse na sukces dają Sevilli, która będzie dysponowała atutem własnego boiska.

Sevilla FC Juventus FC 2.50 3.25 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2023 12:25 .

