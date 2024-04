fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Sassuolo – AC Milan, gdzie oglądać

Sassuolo i AC Milan to dwie ekipy, które potrzebują punktów na finiszu rozgrywek. Gospodarze rywalizują o utrzymanie w lidze. Rossoneri natomiast koncentrują się na utrzymaniu do końca rozgrywek co drugiej pozycji.

Neroverdi w trzech ostatnich spotkaniach zaliczyli dwa remisy i porażkę. Ostatnio drużyna Davide Ballardiniego zremisowała z Salernitaną (2:2). Z kolei mediolańczycy mają za sobą przegrane starcie z AS Romą w (0:1) w Lidze Europy. Sprawdź typy na mecz Sassuolo – AC Milan.

Sassuolo – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Niedzielne rywalizacje będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz zacznie się o godzinie 15:00.

Sassuolo – AC Milan, transmisja za darmo

Konfrontację z udziałem Neroverdich oraz Rossonerich można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Sassuolo – AC Milan zostanie odblokowany

Sassuolo – AC Milan, transmisja online

Spotkanie na MAPEI Stadium będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Mecz z udziałem Sassuolo i AC Milan odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 15:00.

Sassuolo – AC Milan, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Wariant na zwycięstwo AC Milan kształtuje się na poziomie 1.86. Remis wyceniono na 3.95. Z kolei opcję na zwycięstwo Sassuolo oszacowano na 4.30.

Sassuolo AC Milan 4.30 3.90 1.86 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 08:43 .

