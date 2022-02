US Salernitana – AC Milan: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (19.02.2022)

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Stefano Pioli

US Salernitana – AC Milan to ostatni sobotni mecz w ramach 26. kolejki Serie A. Rossoneri do starcia z ligowym outsiderem podejdą w roli zdecydowanego faworyta. Sprawdź, gdzie można zobaczyć transmisję ze spotkania Salernitana – Milan w TV i online.



Salernitana Serie A



19.02.2022

20:45



Stadio Arechi

AC Milan

Mecz US Salernitana – AC Milan, gdzie oglądać

Pierwsze spotkanie Salernitana – Milan w tej kampanii zakończyło się wygraną Rossonerich (2:0). Była to jednocześnie trzecia z rzędu wygrana mediolańskiej ekipy nad zespołem ze Stadio Arechi.

Salernitana legitymuje się obecnie dorobkiem zaledwie 13 oczek na koncie. Przed tygodniem beniaminek Serie A tylko podzielił się punktami z Genoą (1:1). Milan ma natomiast za sobą trzy cenne zwycięstwa z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Aktualni wicemistrzowie Włoch pokonali: Inter (2:1), Lazio (4:0) i Sampdorię (1:0).

Mecz US Salernitana – AC Milan, transmisja TV

Potyczka Salernitana – Milan tradycyjnie będzie do obejrzenia na jednej z anten należących do Grupy Polsat. Transmisja z meczu 26. kolejki Serie A będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o 20:45, a skomentują je Tomasz Zieliński i Filip Kapica.

US Salernitana – AC Milan, transmisja za darmo

Mamy świetną wiadomość dla fanów calcio. Potyczka Salernitana – Milan jest do obejrzenia za darmo online. Trzeba jednak spełnić kilka wytycznych. Bój z udziałem Rossonerich może być dostępny na stronie internetowej STS zakłady bukmacherskie. Aby transmisja była dostępna, to przede wszystkim trzeba mieć zarejestrowane konto na stronie bukmachera z siedzibą w Katowicach. Kluczowe jest też posiadanie rozegranego kuponu w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to możesz cieszyć się z oglądania transmisji ze spotkania Salernitana – Milan.

US Salernitana – AC Milan, transmisja online

Mecz Salernitana – Milan będzie dostępny dla użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do śledzenia meczów w internecie. Starcie w ramach 26. kolejki ligi włoskiej można zobaczyć na dedykowanej stronie ElevenSports.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Z drugiej opcji można korzystać nie tylko za pośrednictwem tradycyjnej strony internetowej, ale też poprzez aplikację mobilną dostępną na urządzenia z systemem Android lub iOS.

US Salernitana – AC Milan, kursy bukmacherskie

AC Milan jest według ekspertów bukmacherskich zdecydowanym faworytem do wywalczenia pełnej puli dzisiaj wieczorem. STS zakłady bukmacherskie ustaliły kurs na wygraną Rossonerich na 1,35. Tymczasem wariant na triumf czerwonej latarnii rozgrywek w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 8,70.