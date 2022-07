Ruch – SKRA: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (15.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Ruch – SKRA to jeden z dwóch pierwszych meczów inauguracyjnej kolejki Fortuna 1 Ligi. Po kilku latach przerwy Niebiescy wracają na zaplecze Ekstraklasy. Podopieczni Jarosława Skrobacza latem mocno przebudowali skład, co sprawia, że są faworytem potyczki. Niemniej Bartłomiej Babiarz i spółka nie sprzedadzą tanio skóry. Dowiedz się, gdzie będzie transmisja starcia Ruch – SKRA w telewizji i w internecie.

1. liga Ruch Chorzów Skra Częstochowa 2.00 3.45 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2022 10:59 .

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, gdzie oglądać

Ruch Chorzów po dwóch z rzędu awansach nie zamierza na tym poprzestać. Jednocześnie chorzowianie mają zamiar zrobić wszystko, co w ich mocy, aby wrócić do elity. Aczkolwiek rywalizacja na zapleczu PKO Ekstraklasy, to będzie twardszy orzech do zgryzienia dla Niebieskich.

Podopieczni Jarosława Skrobacza w pierwszym meczu sezonu zmierzą się ze SKRĄ Częstochowa. Chorzowianie przystąpią do tej potyczki w roli faworyta. Niemniej ekipa Artura Szymczyka na pewno tanio skóry nie sprzedadzą.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, transmisja na żywo w TV

Starcie na Stadionie Miejskim w Chorzowie oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport. Spotkanie zacznie się o 20:30.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, transmisja za darmo

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, transmisja online

Użytkownicy online mogą uzyskać dostęp do meczu dzięki serwisowi streamingowemu Polsat Box Go. Pakiet sportowy na tej platformie, umożliwia również śledzenie spotkań PKO Ekstraklasy.

Ruch Chorzów – SKRA Częstochowa, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich faworytem starcia na stadionie przy ulicy Cichej będą gospodarze. Kurs na wygraną gospodarzy w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,95. Tymczasem wariant z wiktorią gości ustalono na 4,05 w Fortuna zakłady bukmacherskie.

