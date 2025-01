PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Valladolid – Real Madryt, gdzie oglądać?

Real Valladolid podejmie na własnym stadionie Real Madryt w meczu 21. kolejki La Ligi. Przed ekipą Puceli arcytrudne zadanie, ponieważ na Estadio Jose Zorrilla przyjedzie lider tabeli. Podopieczni Carlo Ancelottiego otrząsnęli się już po kompromitującej porażce 2:5 z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii i w ostatnim czasie imponują wysoką formą.

Czy Królewscy wywiążą się z roli faworyta? Przekonamy się już w sobotę (25 stycznia). Spotkanie rozpocznie się godzinie 21:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Valladolid – Real Madryt, transmisja w TV

Pojedynek w ramach 21. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Michał Wszołek oraz Marcin Gazda, natomiast w studiu poprzedzającym spotkanie zobaczymy Łukasza Wiśniowskiego, Piotra Urbana i Macieja Kruka.

Real Valladolid – Real Madryt, transmisja online

Jeśli mecz pomiędzy Realem Valladolid a Realem Madryt chcesz obejrzeć w internecie, to masz kilka opcji. To spotkanie będzie dostępne w serwisach streamingowych elevensports.pl, CANAL+ online oraz Polsat Box Go, a także w specjalnej usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Real Valladolid – Real Madryt zostanie odblokowany.

Real Valladolid – Real Madryt, sonda

Kto wygra? Real Valladolid

Padnie remis

Real Madryt Real Valladolid

Padnie remis

Real Madryt 0 Votes

Real Valladolid – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Real Valladolid Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2025 03:39 .

Gdzie obejrzeć mecz Real Valladolid – Real Madryt? Spotkanie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Valladolid – Real Madryt? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (25 stycznia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.