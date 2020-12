Real Valladolid – Barcelona: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 22:00 rozegrany zostanie mecz La Liga: Real Valladolid – Barcelona. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Real Valladolid – Barcelona. Podopieczni Koemana powalczą o siódme zwycięstwo w sezonie

Real Valladolid i FC Barcelona zmierzą się ze sobą w jednym z dwóch ostatnich wtorkowych meczów hiszpańskiej ekstraklasy. W roli faworyta do tej potyczki przystąpi oczywiście zespół z Katalonii. Niemniej gospodarze liczą, że uda im się wykorzystać atut własnego boiska, sprawiając niespodziankę.

Drużyna ze strefy spadkowej w tabeli La Liga ma za sobą remis z Sevillą FC 1:1. W każdym razie Real Valladolid w ostatnich sześciu spotkaniach ligowych przegrał tylko raz, notując też dwa remisy i trzy zwycięstwa. Z kolei Duma Katalonii przegrała w pięciu ostatnich potyczkach tylko z Cadiz CF, ale w pokonanym polu pozostawiła między innymi Real Sociedad San Sebastian.

W czterech ostatnich potyczkach między oboma zespołami za każdym razem górą była Barca. Po raz ostatni zespół z Camp Nou schodził z placu gry na tarczy z ekipą z Kastylii i Leon dawno, bo w marcu 2014 roku, gdy przegrał 0:1.

Real Valladolid – Barcelona: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Estadio Municipal José Zorrilla będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu La Liga: Real Valladolid – Barcelona transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 22:00. Rywalizację skomentują Piotr Laboga i Leszek Orłowski.

Real Valladolid – Barcelona: transmisja online

Transmisja wtorkowego meczu La Liga będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Real Valladolid – Barcelona: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.