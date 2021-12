PressFocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Real Sociedad – Real Madryt: transmisja w telewizji oraz stream online. Kroczących od zwycięstwa do zwycięstwach Królewskich czeka w sobotę trudny sprawdzian, bo takim niewątpliwie jest wizyta na stadionie trzeciej drużyny ligowej tabeli. Nie ma jednak wątpliwości, że faworytem do zwycięstwa są podopieczni Carlo Ancelottiego. Mecz będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, ale także zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Real Sociedad – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt konsekwentnie gromadzi na swoim koncie kolejne punkty i dzięki ostatniej serii pięciu kolejnych wygranych z rzędu w lidze pewnie prowadzi w jej tabeli. Aktualnie Królewscy mają już siedem punktów przewagi nad drugim w tabeli Atletico Madryt i trzecim Realem Sociedad.

Z kolei zespół z San Sebastian długo dotrzymywał kroku rywalom, ale ostatnio nieco zwolnił. Z czterech ostatnich ligowych meczów Realowi Sociedad udało się wygrać tylko jeden i w konsekwencji spadł na trzecie miejsce w tabeli.

W poprzednim sezonie Realowi Madryt nie udało się pokonać swojego najbliższego rywala. Oba spotkania zakończyły się podziałem punktów. Czy tym razem Królewcy wywiozą trzy punkty z Kraju Basków? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Real Sociedad – Real Madryt.

Real Sociedad – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów La Liga w Polsce dysponują stacje Eleven Sports i Canal+. Sobotni mecz Realu Sociedad z Realem Madryt pokaże druga z nich. Transmisja ze spotkania, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2.

Real Sociedad – Real Madryt, transmisja online

Spotkanie będzie można także obejrzeć za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Canal+ online, do której możesz teraz uzyskać 30-dniowy dostęp zupełnie z darmo. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Real Sociedad – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Więcej argumentów po swojej stronie, przede wszystkim tych sportowych, ma zespół Realu Madryt i to on oczywiście wybiegnie na boisko w roli faworyta do zwycięstwa. Legalni bukmacherzy nie są jednak do końca przekonani co do szans Królewskich na wywiezienie z San Sebastian kompletu punktów i widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Real Sociedad Real Madryt 3.30 3.55 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4. grudnia 2021 08:41 .

