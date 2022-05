PressFocus Na zdjęciu: Mecz Manchester City - Real Madryt

Real Madryt – Manchester City: transmisja w telewizji oraz stream online. W środowy wieczór na Santiago Bernabeu w Madrycie rozstrzygnie się rywalizacja o drugie miejsce w finale Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie obejrzysz niezwykle ciekawie zapowiadający się pojedynek i jak uzyskać zupełnie za darmo dostęp do transmisji.

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów Real Madryt Manchester City 3.30 4.05 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2022 14:56 .

Real Madryt – Manchester City, gdzie obejrzeć

Przed tygodniem obie drużyny dostarczyły piłkarskim kibicom na całym świecie ogromnych emocji. Na Etihad Stadium obejrzeliśmy aż siedem bramek. Przez niemal całe spotkanie na prowadzeniu byli podopieczni Josepa Guardioli, ale Królewscy z Madrytu robili wszystko, aby utrzymać z nimi kontrakt. To im się udało, bowiem mecz zakończył się wygraną Manchesteru City 4:3.

Wynik taki stawia oczywiście lidera Premier League w lepszej sytuacji przed rewanżem, ale w żadnym wypadku nie odbiera szans Realowi Madryt na finał. Drużyna Carlo Ancelottiego w tym sezonie potwierdziła, że kluczowych spotkaniach potrafi stanąć na wysokości zadania i swoją klasę będzie chciała potwierdzić także w środowy wieczór.

Na Bernabeu z pewnością nie zabraknie emocji. Gwarantują to umiejętności zawodników, którzy są do dyspozycji szkoleniowców obu drużyn. Która z tych drużyn dołączy do Liverpoolu w finale? Sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Real Madryt.

Real Madryt – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Środowy rewanż na Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie go można oczywiście obejrzeć w telewizji. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport.

Real Madryt – Manchester City: transmisja na żywo za darmo

Środowy pojedynek będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu i to zupełnie za darmo. Mecz będzie dostępny w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp można uzyskać teraz na 30 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Fuksiarz.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Real Madryt – Manchester City, transmisja online

Za pośrednictwem internetu rewanżowy mecz Realu Madryt z Manchesterem City będzie można obejrzeć na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z usługi Polsat Box Go, w której w skład pakietu sportowego wchodzi kanał Polsat Sport Premium 1. Teraz dostęp do niego można uzyskać za darmo na cały miesiąc. Jak? warunki przedstawiliśmy powyżej. Drugim sposobem jest obejrzenie meczu na internetowej stronie TVP Sport.

Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie

Choć Real Madryt będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, faworytem do zwycięstwa według bukmacherów są goście z Manchesteru.

Real Madryt Manchester City 3.30 4.05 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2022 14:56 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin