Real Madryt – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2022)

Real Madryt – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Po niesamowitych emocjach, które w pierwszym spotkaniu dostarczyły obie drużyny, kibice na całym świecie czekają na środowy pojedynek na Santiago Bernabeu. Ze skromną zaliczką przystąpią do niego podopieczni Josepa Guardioli, ale Królewscy na pewno nie stoją na straconej pozycji.

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów Real Madryt Manchester City 3.10 3.95 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2022 14:46 .

Real Madryt – Manchester City, typy i przewidywania

Siedem goli w pierwszym meczu oraz świetna forma strzelecka obu zespołów w całym sezonie sprawia, że w rewanżowym meczu na Santiago Bernabeu możemy spodziewać się dużych emocji. Gospodarze muszą zaatakować, aby odrobić straty. Z drugiej strony muszą uważać na zabójcze kontrataki gości z Manchesteru. W skrócie – goli nie powinno zabraknąć. Podobnie jak w pierwszym meczu, tak i teraz spodziewamy się otwartego spotkania, w którym trudno przewidzieć końcowego rozstrzygnięcie. My tego się nie podejmiemy, ale stawiamy na bramki z obu strony. Nasz typ: BTTS

Real Madryt – Manchester City, ostatnie wyniki

W pierwszym pojedynku, który odbył się przed tygodniem na Etihad Stadium w Manchesterze, obejrzeliśmy siedem bramek. Na prowadzeniu przez praktycznie całe spotkanie byli gospodarze, którzy dążyli do tego, aby losy awansu do finału rozstrzygnąć już w pierwszym meczu. Za każdym razem spotykali się jednak z dużym oporem ze strony bardzo ambitnych gości. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną 4:3 drużyny Josepa Guardioli, co stawia ją w nieco lepszej sytuacji przed rewanżowym spotkaniem w stolicy Hiszpanii.

Real Madryt w ostatni weekend, na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu, zapewnił sobie 35. w historii mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Carlo Ancelottiego formalności dopełnili przed własną publicznością, wysoko 4:0 pokonując Espanyol Barcelona. Włoski szkoleniowiec Królewskich postawił w tym meczu na wielu dublerów, którzy nie mieli okazji wystąpić na Etihad Stadium. Wszyscy potwierdzili, że Ancelotti może na nich liczyć również w kolejnych meczach.

Mistrzowskiego tytułu świętować nie może jeszcze Manchester City, na którego nieustannie naciska Liverpool. Obywatele w ostatniej kolejce pewnie 4:0 pokonali na wyjeździe Leeds United, odpowiadając tym samym na kolejne zwycięstwo The Reds. Do końca obecnego sezonu do rozegrania pozostały jeszcze cztery mecze, a Manchester City ma tylko jeden punkt przewagi nad swoim rywalem.

Real Madryt – Manchester City, prawdopodobieństwo wygranej

Real Madryt – Manchester City, historia

O pierwszym pojedynku już wspominaliśmy. Górą w nim byli piłkarze Manchesteru City, którzy przed własną publicznością wygrali 4:3. Po jedenastu minutach wydawało się, że Real Madryt nie będzie w stanie przeciwstawić się rywalom, bowiem jedenastka Josepa Guardioli po trafienia Kevina De Bruyne’a i Gabriela Jesusa prowadziła 2:0. Jeszcze przed przerwą kontaktowego gola zdołał jednak zdobyć niesamowicie dysponowany w tym sezonie Karim Benzema.

W drugiej odsłonie meczu obejrzeliśmy jeszcze cztery gole, po dwa dla każdej ze stron. Na bramki dla Manchesteru City (Phil Foden, Bernardo Silva) za każdym razem odpowiadali goście z Madryt (Vinicius Junior, Karim Benzema). Wynik pierwszego meczu sprawia, że rewanż na Bernabeu zapowiada się niezwykle ciekawie i możemy być pewni ogromnych emocji.

Do czasu pierwszego spotkania bilans bezpośrednich pojedynków między tymi zespołami był wyrównany, bowiem oba miały na swoim koncie po dwa zwycięstwa, a dwa mecze zakończyły remisami. Teraz korzystniejszym bilansem może się pochwalić Manchester City, ale Real Madryt w środę będzie mógł ponownie go wyrównać.

Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie

Choć Real Madryt w tym sezonie odprawił już z kwitkiem Paris Saint-Germain i Chelsea, a w środowy wieczór będzie miał po swojej stronie także atut własnego boiska, bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gościom z Manchesteru. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z darmowego zakładu o wartości 34 zł, który oferuje Superbet. Aby go otrzymać wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Real Madryt, przewidywane składy

Szkoleniowiec Realu Madryt Carlo Ancelotti w ostatni weekend dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikom swojego zespołu. W składzie na mecz z Espanyolem nie znaleźli się między innymi Karim Benzema, Vinicius Junior, Toni Kroos czy Ferland Mendy. W środę wszyscy powinni wybiec na murawę od pierwszej minuty. Do dyspozycji włoskiego szkoleniowca nie będzie zmagający się z chorobą Isco, którego zabrakło w kadrze meczowej.

W kadrze znalazł się natomiast David Alaba, który nabawił się urazu podczas pierwszego spotkania na Etihad Stadium i nie wystąpił w ligowym meczu z Espanyolem. Przy jego nazwisku widnieje jednak spory znak zapytania, bowiem Austriak nie odbył ostatnio żadnego treningu z zespołem. Wszystko wskazuje na to, że środowe spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.

W zespole Manchesteru City będzie mógł wystąpić Joao Cancelo, który pierwszy mecz opuścił z powodu zawieszenia. Drużynie nie będą mogli jednak pomóc kontuzjowany Nathan Ake i John Stones, a pod znakiem zapytania stoi występ Kyle’a Walkera.

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Nacho, Mendy – Kroos, Casemiro, Modrić – Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Manchester City: Ederson – Cancelo, Dias, Laporte, Zinczenko – Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

Manchester City – Real Madryt, transmisja meczu

Środowe rewanżowe spotkanie, który wyłoni drugiego finalistę Ligi Mistrzów, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP1. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, na Polsacie skomentują Bożydar Iwanow i Piotr Kobierecki, natomiast na TVP Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila.

