PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Cadiz? Królewscy po dwóch z rzędu ligowych spotkaniach bez zwycięstwa nie mogą sobie pozwolić na kolejną stratę punktów. Zespół Carlo Ancelottiego o przełamanie zagra w czwartek z Cadiz. Sprawdź jak oglądać mecz Real Madryt – Cadiz za darmo.

Real Madryt – Cadiz, gdzie oglądać

W dwóch ostatnich ligowych spotkaniach Real Madryt zapisał na swoje konto zaledwie jeden punkt, co kosztowało go utratę fotelu lidera. Potknięcia Królewskich wykorzystała bowiem FC Barcelona, która ma obecnie nad nimi aż pięć punktów przewagi. W czwartkowy wieczór Real będzie miał szansę zmniejszenia straty do dwóch punktów. Potrzebuje do tego zwycięstwa w meczu z Cadiz.

Rywal Królewskich zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, ale w ostatnich tygodniach regularnie punktował w lidze. Dobra forma drużyny z Kadyksu może być jednak niewystarczająca do tego, aby sprawić niespodziankę w konfrontacji ze zdeterminowanym zespołem Realu. Sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Cadiz.

Real Madryt – Cadiz, transmisja TV

Spotkanie 14. kolejki La Liga rozegrane zostanie w czwartek (10 listopada) o godzinie 21:30. Transmisja meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport. Zupełnie za darmo mecz obejrzymy także na platformie STS TV. O tym jak uzyskać do niej dostęp informacje znajdziesz poniżej.

Real Madryt – Cadiz: transmisja na żywo za darmo

Zamykające rywalizację w La Liga przed mundialem spotkanie można obejrzeć za darmo w STS TV. Usługa jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów największego polskiego bukmachera. Aby mieć do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Real Madryt – Cadiz zostanie odblokowany

Real Madryt – Cadiz, transmisja online

O pierwszej z opcji obejrzenia meczu Real Madryt – Cadiz za pośrednictwem internetu napisaliśmy powyżej. Jest ona zupełnie darmowa. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Czwartkowy mecz można obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie. Z oferty skorzystasz zakładając konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Real Madryt – Cadiz, kursy bukmacherskie

Real Madryt jest murowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu. Każde inne rozstrzygnięcie na Santiago Bernabeu będzie sensacją.

Real Madryt Cadiz 1.22 7.20 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2022 14:19 .