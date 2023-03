IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Betis – Real Madryt, gdzie oglądać

Rywalizacja Realu Betis z Realem Madryt zapowiada się niezwykle ciekawie. Gospodarze po serii trzech kolejnych wygranych zmniejszyli do zaledwie czterech punktów swoją stratę do miejsc premiowanych występami w Lidze Mistrzów i nie zamierzają na tym poprzestawać. W niedzielę czeka ich jednak bardzo trudne zadanie, bowiem do Sewilli przyjedzie Real Madryt.

Królewscy będą chcieli zmazać plamę po porażce z Barceloną w pucharowym meczu na Santiago Bernabeu. Piłkarze Realu Madryt zdają sobie również sprawię, że nie mogą sobie pozwolić na żadne potknięcie, jeżeli chcą zachować szanse na dogonienie Dumy Katalonii w ligowej tabeli. Obecnie tracą do niej siedem punktów.

Na papierze faworytem niedzielnego meczu jest Real Madryt, ale na pewno czeka go trudna przeprawa. Sprawdź nasze typy na mecz Real Betis – Real Madryt.

Real Betis – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Spotkanie pomiędzy Realem Betis i Realem Madryt rozegrane zostanie w niedzielę (5 marca) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna “na żywo” na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Piotr Laboga i Leszek Orłowski.

Real Betis – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Dostępna będzie również zupełnie darmowa transmisja z meczu Real Betis – Real Madryt. Można ją oglądać w usłudze STS TV. UZyuskanie dostępu wymaga spełnienia jedynie dwóch prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Real Betis – Real Madryt zostanie odblokowany

Real Betis – Real Madryt, transmisja online

Za pośrednictwem internetu spotkanie można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Aktualnie dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium można uzyskać w promocyjnej cenie. Przy wykupieniu półrocznego dostępu zapłacimy tylko 354 zł (59 zł miesięcznie). Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Betis – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Real Madryt mimo, że wystąpi w roli gościa, jest uważany przez bukmacherów za wyraźnego faworyta do zdobycia trzech punktów w konfrontacji z Realem Betis.

Real Betis Real Madryt 4.65 3.85 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2023 10:36 .