Lipsk – Juventus, gdzie oglądać?

Lipsk w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów okazał się słabszy od Atletico Madryt, przegrywając 1-2. Juventus z kolei zainkasował trzy punkty, ogrywając PSV Eindhoven 3-1. W środę obie te drużyny zmierzą się ze sobą. Stara Dama ma przed sobą znacznie trudniejsze wyzwanie.

Mecz Lipsk – Juventus rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy.

Lipsk – Juventus, transmisja TV

Środowy mecz Lipsk – Juventus będzie oczywiście transmitowany w telewizji. Można go śledzić na kanale CANAL+ Extra 3.

Lipsk – Juventus, transmisja online

Transmisja tego starcia w rozgrywkach fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online. Dostęp do transmisji wszystkich spotkań tegorocznej edycji Ligi Mistrzów można uzyskać już w cenie 65 zł miesięcznie przy rocznej ofercie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, do czego serdecznie zachęcamy.

Lipsk – Juventus, kto wygra?

Lipsk – Juventus, kursy bukmacherskie

Za faworyta meczu uznawany jest Lipsk. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.40. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Juventusu jest to 3.05. Kurs na remis wynosi z kolei 3.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.