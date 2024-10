fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

RB Lipsk – Juventus: typy bukmacherskie

RB Lipsk nie zaczęło dobrze zmagań w elitarnych rozgrywkach, bo przegrało w pierwszej kolejce z Atletico Madryt. Ogólnie w tym starciu przedstawiciel Bundesligi trafił na rywala, któremu nie potrafił dotrzymać kroku. Juventus natomiast poradził sobie z PSV Eindhoven, odjeżdżając tak naprawdę ekipie z Holandii już po 27 minutach.

RB Lipsk w tym sezonie na szczęście w Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o dobór rywali, może narzekać. Los chciał, że ekipa z Niemiec będzie się mierzyć nie tylko z Interem Mediolan czy Juventusem, ale też Liverpoolem czy Sportingiem, który sięgnął po mistrzostwo Portugalii. Tym samym poprzeczka przed drużyną Marco Rose będzie zawieszona bardzo wysoko.

Zespół z Turynu pod wodzą Thiago Motty chce natomiast zrobić wszystko, aby dorównać ekipom prowadzonym w przeszłości przez Marcello Lippiego czy Fabio Capello. Tym samym były reprezentant Włoch ma plan, aby zostać trzecim szkoleniowcem Juventusu, któremu udało się wygrać dwa pierwsza starcia w Lidze Mistrzów. Zatem będzie ciekawie na Red Bulla Arenie.

Tymczasem przed środową batalią ciekawe jest to, że przedstawiciel Bundesligi wygrał siedem z ostatnich meczów w roli gospodarza, co może być ciekawym prognostykiem dla fanów ekipy z Niemiec. Mój typ: RB Lipsk wygra.

Superbet 2.30 wygrana RB Lipsk

RB Lipsk – Juventus: ostatnie wyniki

Zespół Marco Rose przystąpi do potyczki po wygranej nad Augsburgiem (4:0). Ogólnie w czterech ostatnich meczach RB Lipsk zaliczyło dwa remisy, porażkę i wygraną. Z placu gry na tarczy Die Roten Bullen schodzili właśnie w elitarnych rozgrywkach w starciu z Atletico Madryt (1:2).

Drużyna z Turynu przystąpi do potyczki po wygranej nad Genoą (3:0). Juventus ogólnie jest bez porażki od siedmiu spotkań. Zaliczył w nich cztery zwycięstwa i trzy remisy. Stara Dama w Lidze Mistrzów pokonała natomiast PSV Eindhoven (3:1).

RB Lipsk – Juventus: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej RB Lipsk nie miało okazji zagrać z Juventusem w europejskich pucharach. Tym samym batalia z udziałem będzie wyjątkowa.

RB Lipsk – Juventus: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na wygraną RB Lipsk wyceniono na 2.23-2.30. Remis oszacowano na 3.30-3.45. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Juventusu kształtuje się na zwycięstwo 2.95-3.10. Przy okazji środowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

RB Lipsk – Juventus, typ kibiców

RB Lipsk – Juventus, przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji bez kilku kluczowych postaci. RB Lipsk musi radzić sobie bez: Xavera Schlagera, Assana Quedraogo czy Kevin Kampl. Tymczasem u gości nie będzie mógł wystąpić Timothy Weah.

RB Lipsk Marco Rose Juventus FC Thiago Motta RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Juventus FC Thiago Motta Rezerwowi 5 El Chadaille Bitshiabu 7 Antonio Nusa 9 Yussuf Poulsen 16 Lukas Klostermann 18 Arthur Vermeeren 19 Andre Silva 26 Maarten Vandevoordt 39 Benjamin Henrichs 47 Viggo Gebel 1 Matia Perin 4 Federico Gatti 6 Danilo 6 Danilo 7 Chico Conceição 19 Khéphren Thuram 21 Nicolò Fagioli 23 Carlo Pinsoglio 26 Douglas Luiz 32 Juan Cabal 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula

RB Lipsk – Juventus, transmisja meczu

Środowe starcie z udziałem RB Lipsk i Juventusu w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane od godziny 21:00 na CANAL+ Extra 3. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań elitarnych rozgrywek, ale także do spotkań PKO BP Ekstraklasy, La Liga czy Premier League. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

