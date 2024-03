IMAGO/Patryk Pindral/400mm.pl Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Raków – Lech, gdzie oglądać?

Rywalizacja o mistrzostwo Polski w sezonie 2023/24 zapowiada się niezwykle interesująco. Na obecnym etapie w grze o tytuł nadal pozostaje sześć zespołów, w tym Raków Częstochowa i Lech Poznań. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Dla obu drużyn to okazja do poprawienia swojej pozycji w ligowej tabeli.

Raków wygrywając w niedzielę przeskoczy w tabeli Legię Warszawa i zmniejszy stratę do prowadzącego Śląska co sześciu punktów. Drużyna Dawida Szwargi będzie miała również w zanadrzu do rozegrania jeden mecz więcej. Z kolei Kolejorz wywożąc z Częstochowy trzy punkty wskoczy na drugie miejsce, a do Śląska będzie tracił tylko dwa oczka. Stawka niedzielnego meczu jest więc bardzo duża. Sprawdź typy na mecz Raków – Lech.

Raków – Lech, transmisja w TV

Telewizyjna transmisja z meczu Raków – Lech będzie łatwo dostępna. Spotkanie, które rozegrane zostanie w niedzielę (3 marca) o godzinie 17:30, będzie bowiem transmitowane na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Komentatorami pojedynku na TVP będą Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow, natomiast w CANAL+ Adam Marchliński i Kamil Kosowski.

Raków – Lech, transmisja online

Transmisja ze spotkania będzie dostępna także drogą internetową. Wszystkie mecze Ekstraklasy można oglądać “na żywo” dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać w obniżonej cenie przez pierwsze trzy miesiące. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony miesięczny koszt w tym okresie wyniesie tylko 39 zł. Cena dotyczy pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+.

Kurs 100.00 na gola jednej z drużyn z kodem GOAL

Ciekawą ofertę na niedzielny hit przygotował bukmacher Superbet. Rejestracja z kodem promocyjnym GOAL i wyrażenie przy tym zgód marketingowych, pozwala na zagranie zakładu na gola Rakowa lub Lecha po kursie 100.00. Co trzeba zrobić? Po wspomnianej już rejestracji, należy dokonać pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł, a następnie zagrać pojedynczy kupon na którym znajdzie się typ na gola jednej z drużyn. Stawka takiego kuponu musi wynosić minimum 2 zł.

Raków – Lech, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa 50% remisem 0% wygraną Lecha 50% 10 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Rakowa

remisem

wygraną Lecha

Raków – Lech, kursy bukmacherskie

Trudno wskazać w tym meczu wyraźnego faworyta, ale bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich kursy na niedzielne spotkanie.

Raków Częstochowa Lech Poznań 2.15 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2024 10:54 .

Gdzie obejrzeć mecz Raków – Lech? Transmisja będzie dostępna na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków – Lech? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (3 marca) o godzinie 17:30.

