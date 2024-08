Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Artur Craciun

Puszcza – Lechia, gdzie oglądać mecz?

W meczu inauguracyjnym 5. kolejki PKO Ekstraklasy, Puszcza Niepołomice na stadionie Cracovii podejmie Lechię Gdańsk. Obie drużyny znajdują się w dolnych rejonach tabeli. Zarówno ekipy Tomasza Tułacza, jak i Szymona Grabowskiego nie dopisali kompletu punktów. W piątek piłkarze postarają się w końcu przełamać. Sprawdź typy na mecz Puszcza – Lechia.

Puszcza w poprzedniej kolejce wywalczyła jeden punkt, remisując z Legią Warszawa (2:2). Dzięki temu w swoim dorobku ma dwa punkty i zajmuje 15. lokatę w tabeli. Gdańszczanie również zainkasowali w czterech meczach dwa “oczka”.

Puszcza – Lechia, transmisja w TV

Transmisja meczu Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5.

Puszcza – Lechia, transmisja online

Wszystkie mecze Ekstraklasy można śledzić również w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. Uzyskasz wtedy dostęp nie tylko do meczów ligi polskiej, ale również do spotkań Ligi Mistrzów. Pakiet możesz kupić, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Puszcza – Lechia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego meczu jest Puszcza Niepołomice. Jeżeli twierdzisz, że komplet punktów powędruje do gospodarzy, to takie kurscy oscylują na poziomie mniej więcej 2.40. Natomiast wygrana Lechii Gdańsk została wyceniona na około 3.00. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

