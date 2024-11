Paris Saint-Germain – Toulouse FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.11.2024)

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

PSG – Toulouse: gdzie oglądać?

W piątkowym meczu w ramach 12. kolejki Ligue 1 piłkarze Paris Saint-Germain podejmą Tuluzą. Paryżanie są liderem tabeli i wciąż pozostają niepokonani w obecnych rozgrywkach. Ekipa Luisa Enrique przed przerwą reprezentacyjną ograła na wyjeździe Angers (4:2), a po dwa gole strzelili Kang-In Lee i Bradley Barcola. Z kolei Fioletowo-Biali zajmują 10. miejsce, ale trzeba zaznaczyć, że wygrali trzy mecze z rzędu w lidze. Przed dwoma tygodniami pokonali Rennes (2:0). Sprawdź nasze typy na mecz PSG – Toulouse.

PSG – Toulouse: transmisja w TV

Spotkanie między PSG a Tuluzą będzie transmitowany w telewizji. Mecz będzie do objerzenia na antenach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. Starcie rozgrywane na Parc des Princes skomentują Marcin Grzywacz oraz Dominik Guziak.

PSG – Toulouse: stream online

Mecze w ramach rozgrywek Ligue 1 można oglądać u bukmachera, dzięki usłudze Superbet TV. Dostęp do transmisji zostanie przyznany po założeniu konta w Superbet z kodem promocyjnym. Spotkanie PSG – Toulouse FC będzie też można śledzić na stronie elevensports.pl.

PSG – Toulouse: sonda

PSG – Toulouse: kursy bukmacherskie

Przy okazji meczu PSG – Toulouse polecam skorzystać z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Jeśli uważasz, że komplet punktów powędruje do PSG, to taki kurs został wyceniony na około 1.36. Typ na wygraną Toulouse wynosi mniej więcej 8.50. Remis w tym meczu można obstawić z kursem na poziomie 5.90.

Paris Saint-Germain Toulouse 1.36 5.50 8.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 09:45 .

Gdzie obejrzeć spotkanie PSG – Toulouse? Spotkanie będzie dostępne na kanałach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4, a także w usłudze Superbet TV.

Kiedy odbędzie się mecz PSG – Toulouse? Mecz odbędzie się już w piątek (21 listopada) o godzinie 21:00.

