PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Real Madryt? Faza pucharowa Ligi Mistrzów rozpoczyna się od mocnego uderzenia i hitu na Parc des Princes. Posiadacze odpowiednich pakietów obejrzą oczywiście mecz w telewizji i za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy również sposób jak uzyskać darmowy dostęp na 30 dni do usługi umożliwiającej oglądanie spotkań Ligi Mistrzów online.

Mecz PSG – Real dzisiaj, gdzie oglądać

We wtorek czeka nas pojedynek dwóch gigantów – drużyn, które śmiało przed rozpoczęciem rozgrywek w tym sezonie mogły stawiać sobie za cel wygranie Ligi Mistrzów. Mecz Paris Saint-Germain – Real Madryt to niewątpliwie gwarant wielkich emocji i tak można spodziewać się we wtorkowy wieczór.

Rywalizacja o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w tej parze nie ma zdecydowanego faworyta. Obie drużyny złożone są z zawodników światowej klasy, którzy są w stanie w pojedynkę rozstrzygnąć każdy pojedynek. Kto będzie tym razem górą? Wiele wskazuje na to, że zadecyduje o tym dyspozycja dnia.

Wtorkowe spotkanie w stolicy Francji rozpocznie się o godzinie 21:00. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na PSG – Real.

PSG – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 dysponuje stacja Polsat. To właśnie na jej kanałach obejrzymy wszystkie spotkania 1/8 finału tych rozgrywek, w tym mecz PSG – Real Madryt. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1. Należy jednak pamiętać, że aby mieć do niego dostęp trzeba wykupić odpowiedni pakiet.

PSG – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Kanały Polsat Sport Premium są dostępne za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Bo. Teraz Fuksiarz zakłady bukmacherskie przygotował świetną promocję, dzięki której można zupełnie za darmo uzyskać na 30 dni dostęp do kanałów znajdujących się w sportowym pakiecie tej usługi. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

To wszystko! Jeżeli spełnisz te warunki otrzymasz od Fuksiarza dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go i będziesz mógł przez najbliższy miesiąc oglądać za darmo mecze Ligi Mistrzów.

PSG – Real Madryt, transmisja online

Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, transmisje z meczów Ligi Mistrzów są dostępne za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy prosty sposób, który pozwala na uzyskanie 30-dniowego dostępu do tej usługi. Zupełnie za darmo!

PSG – Real Madryt: kurs 50.00 na zwycięzcę w Betfan

Bukmacher Betfan przygotował dla czytelników goal.pl niezwykle atrakcyjną promocję. Tylko teraz można postawić na wygraną PSG lub Realu we wtorkowym meczu po bardzo wysokim kursie 50.00. Aby skorzystać z tej oferty trzeba oczywiście spełnić kilka warunków, a jednym z nich jest rejestracja konta w Betfan podając kod promocyjny GOAL.

Szczegóły i warunki oferty znajdziesz na stronie BETFAN.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin