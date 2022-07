fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Nantes to mecz, który otworzy sezon we Francji. Stawką tego spotkania będzie Superpuchar. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdą Kylian Mbappe i spółka. Niemniej zawodnicy Kanarków nie zamierzają składać broni, mając też chrapkę na prestiżowe trofeum.

PSG – FC Nantes, gdzie oglądać

PSG w trakcie okresu przygotowawczego imponowało skutecznością. W ostatnich sparingach przeciwko Urawie Reds, czy Gambie Osaka paryżanie strzelili kolejno trzy i sześć goli. Prawdziwą weryfikacją zespołu Christophe’a Galtiera będzie jednak starcie o Superpuchar Francji.

FC Nantes to z kolei ekipa, która w ostatnim czasie w pokonanym polu pozostawiła Caen (2:0) oraz Lorient (2:0). Niemniej w boju ze Stade Rennais piłkarze Kanarków ponieśli porażkę (0:1).

PSG – FC Nantes, transmisja na żywo w TV

Starcia z udziałem PSG i Nantes odbędzie się na Bloomfield Stadium w Tel Avivie. Rywalizacja będzie transmitowana w telewizji na antenach CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 5 i na Eleven Sports.

PSG – FC Nantes, transmisja online

Mecz PSG z Nantes będzie można oglądać nie tylko w telewizji, ale również w internecie. Spotkanie będzie dostępne na platformach CANAL+ online oraz Polsat Box Go. Można z nich korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV.

PSG – FC Nantes, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki są piłkarze PSG. Kurs na wygraną aktualnych mistrzów Ligue 1 w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,1,35. Tymczasem wariant z wiktorią Nantes ustalono na 8,50 w Fortuna zakłady bukmacherskie.

