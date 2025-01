Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

PSG – Manchester City, gdzie oglądać?

W środowym hicie Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zmierzy się przed własną publicznością. Na dwie kolejki przed końcem rywalizacji w fazie ligowej obie drużyny są niespodziewanie w skomplikowanej sytuacji, bowiem nie mogą być pewne gry w fazie pucharowej. Tym samym środowy mecz ma bardzo dużą stawkę.

Pojedynek na Parc des Princes nie ma wyraźnego faworyta. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, natomiast podopieczni Josepa Guardili, że kryzys mają już za sobą.

PSG – Manchester City, transmisja w TV

Mecz Paris Saint-Germain – Manchester City odbędzie się w środę (22 stycznia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie pokazywany “na żywo” na kanale CANAL+ Extra 1. Komentatorami będą Marcin Rosłoń i Marek Jóźwiak

PSG – Manchester City, transmisja online

Środowy hit w Paryżu za pośrednictwem internetu można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Man City? Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Man City? Mecz rozegrany zostanie w środę (22 stycznia) o godzinie 21:00.

