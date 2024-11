fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola i Joao Neves

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Lens, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów zawodzi, ale na krajowym podwórku nie ma sobie równych. Po dziewięciu kolejkach przewodzi ligowej tabeli z trzema punktami przewagi nad wiceliderem. W sobotę paryżanie zmierzą się u siebie z Lens, które jest zamieszane w walkę o europejskie puchary. Dla gospodarzy z Parc des Princes nie będzie to łatwa przeprawa, ale oczywiście są jej wyraźnym faworytem.

Mecz PSG – Lens rozpocznie się o godzinie 17:00. Sprawdź nasze typy.

PSG – Lens, transmisja TV

Transmisja spotkania Paris Saint-Germain – Lens będzie oczywiście dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 3.

PSG – Lens, transmisja online

Istnieje możliwość śledzenia meczu PSG z Lens również w internecie. Transmisję można oglądać na stronie elevensports.pl oraz u bukmachera w usłudze Superbet TV. Dostęp do transmisji zostanie przyznany po założeniu konta w Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Lens, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną PSG 0% Remisem 0% Wygraną Lens 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną PSG

Remisem

Wygraną Lens

PSG – Lens, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się triumfu Paris Saint-Germain. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.38. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Lens jest to nawet 7.60. Kurs na remis waha się między 4.90 a 5.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.