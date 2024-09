fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – Brest, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain rozpoczęło ligowy sezon zgodnie z planem. Po trzech meczach ma komplet punktów, a na dodatek wyraźnie ograło każdego ze swoich rywali. Paryżanie dają sobie radę bez Kyliana Mbappe, którego godnie zastępuje Bradley Barcola. To francuski skrzydłowy wyrasta na największą gwiazdę zespołu. W sobotę PSG zmierzy się przed własną publicznością z Brest, będąc wyraźnym faworytem tej rywalizacji.

Spotkanie PSG – Brest rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy.

PSG – Brest, transmisja TV

Spotkanie Ligue 1 będzie transmitowane w telewizji. Starcie pomiędzy Paris Saint-Germain a Brest będzie można śledzić na kanałach CANAL+ Sport 4 oraz Eleven Sports 4.

PSG – Brest, transmisja online

Sobotni mecz PSG – Brest można śledzić także w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań ligi angielskiej, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

PSG – Brest, kto wygra?

PSG – Brest, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Paris Saint-Germain jako wyraźnego faworyta sobotniego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.28. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Brest jest to nawet 9.60. Kurs na remis waha się natomiast między 5.40 a 6.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Brest? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale CANAL+ Sport 4 i Eleven Sports 4 oraz w internecie w usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Brest? Mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę, 14 września, o godzinie 21:00.

