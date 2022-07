PressFocus Na zdjęciu: Norman Parke

Prime MMA 2: transmisja gali. Gdzie obejrzeć Prime MMA 2 i ile kosztuje PPV? W sobotę odbędzie się druga edycja gali Prime Show MMA, w trakcie której obejrzymy kilka bardzo ciekawych walk, w których udział wezmą między innymi znani youtuberzy. W walce wieczoru Norman Parke zmierzy się z Grzegorzem Szulakowskim.

Prime MMA 2 – godzina rozpoczęcia gali

Freakowe gale na polskim rynku cieszą się coraz większą popularnością, a co za tym idzie pojawiają się kolejne federacje. W lutym odbyła się pierwsza gala federacji Prime Show MMA, której twarzą jest Kasjusz “Don Kasjo” Życiński. Tuż po pierwszej edycji, która zakończyła się sukcesem, rozpoczęły się przygotowania do drugiej edycji. Ta odbędzie się już w sobotę (9 lipca) o godzinie 20:00. Tym razem gala odbędzie się w Gdyni.

Prime MMA 2 – gdzie oglądać?

Rosnąca liczba fanów freakfightowych gal jest już przyzwyczajona do modelu transmisji stosowanego przez większość tego typu federacji. Gale można bowiem oglądać głównie za pośrednictwem internetu po skorzystaniu z systemu PPV. W przypadku tego typu imprez model ten wydaje się sprawdzać idealnie. Nie może więc dziwić fakt, że galę Prime MMA 2 również obejrzymy w ten sposób. Co więcej – transmisja w systemie PPV za pośrednictwem internetu na stronie organizatora jest jedyną legalną opcją na obejrzenie gali Prime MMA 2. Nikt inny w Polsce nie dysponuje prawami do transmisji. Sprawdź również gdzie obstawiać Prime MMA 2?

Ile kosztuje PPV na Prime MMA 2?

Gala Prime MMA 2 będzie transmitowana jedynie w systemie PPV, a dostęp można wykupić na oficjalnej stronie organizatora. Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji gali dostęp będzie można wykupić w dwóch opcjach, które pozwalają na obejrzenie całej imprezy w różnych jakościach.

Podstawowa opcja, która kosztuje 29,90 zł daje możliwość obejrzenia gali w jakości HD (720p) oraz pozwala na odtworzenie jej zapisu 24 godziny od jej zakończenia. Z kolei opcja “Premium”, która kosztuje 34,90 zł, gwarantuje jakość Full HD (1080 p), natomiast zapis gali dostępny jest przez tydzień od jej zakończenia.