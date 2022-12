Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Gdzie oglądać mecz Portugalia – Szwajcaria? Zamykający rywalizację w 1/8 finału mistrzostw świata pojedynek jest jedną z najciekawiej zapowiadających się konfrontacji. Obie drużyny przystąpią do niego z nadzieją na wywalczenie awansu do ćwierćfinału. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Portugalia – Szwajcaria.

Portugalia – Szwajcaria, gdzie oglądać

Portugalia awans do fazy pucharowej zapewniła sobie już po pierwszych dwóch meczach grupy fazy grupowej, w których pokonała Ghanę i Urugwaj. W ostatnim spotkaniu musiała niespodziewanie uznać wyższość Korei Południowej.

Szwajcaria o wyjście z grupy musiała walczyć do ostatniego meczu, w którym po emocjonującym starciu pokonała 3:2 Serbię. Teraz czeka ją teoretycznie trudniejsze zadanie, ale na pewno nie stoi na straconej pozycji.

We wtorkowy wieczór spodziewamy się dużych emocji. Sprawdź nasze typy na mecz Portugalia – Szwajcaria.

Portugalia – Szwajcaria, transmisja TV

Ostatni mecz w ramach 1/8 finału mistrzostw świata rozegrany zostanie we wtorek (6 grudnia) o godzinie 20:00. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Janusz Michallik.

Portugalia – Szwajcaria, transmisja online

Mecz Portugalia – Szwajcaria obejrzymy także online. Transmisja będzie dostępna na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport.

Portugalia – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta do zwycięstwa we wtorkowym meczu, który wyłoni ostatniego ćwierćfinalistę, widzą reprezentację Portugalii. Jasno pokazują to kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Portugalia Szwajcaria 1.91 3.55 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2022 11:39 .