Portugalia – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2022)

Portugalia – Szwajcaria: typy na mecz 1/8 finału mistrzostw świata. Portugalia pewnie wygrała swoją grupę na mundialu w Katarze, ale ostatnie spotkanie przeciwko Korei Południowej przegrała grając słabo. Szwajcaria bardzo dobrze zaprezentowała się w pierwszej fazie turnieju pokonując między innymi Serbię i z pewnością może myśleć o awansie do ćwierćfinału, choć to zespół z Półwyspu Iberyjskiego jest zdecydowanym faworytem. Początek meczu o godzinie 20:00.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Portugalia Szwajcaria 1.96 3.40 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2022 09:37 .

Portugalia – Szwajcaria, typy i przewidywania

Portugalia pewnie awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata zajmując pierwsze miejsce w tabeli. Jednak podopieczni Santosa mieli sporo problemów w starciu z Ghaną, a także słabo zaprezentowali się przeciwko Korei, choć grali w nieco zmienionym składzie. Trzeba przyznać, że Portugalczycy mimo wszystko nie zachwycili na tym turnieju. Natomiast Szwajcaria bardzo dobrze pokazała się w fazie grupowej ogrywając między innymi Serbów i zasłużenie zagra w fazie pucharowej. To sprawia, że mimo, iż Portugalia jest faworytem to nie można skreślać Helwetów, którzy w pojedynczym starciu mogą okazać się lepsi od Cristiano Ronaldo i spółki. Pamiętajmy też, że bilans historyczny leży po stronie Szwajcarów, dlatego Kuba Olkiewicz typuje właśnie na ich awans do ćwierćfinału.

Portugalia zdobywała minimum jednego gola w ostatnich czterech meczach, a także notuje serię dziewięciu spotkań na mistrzostwach świata z takim właśnie bilansem. Szwajcarzy, którzy zachowali jedynie dwa czyste konta w ostatnich jedenastu meczach z pewnością będą mieli spore problemy z zatrzymaniem ofensywnego kwartetu Portugalii z Cristiano Ronaldo na czele. Nasz typ: gol dla Portugalii – TAK.

Portugalia – Szwajcaria, ostatnie wyniki

Portugalia bardzo udanie rozpoczęła mundial w Katarze od dwóch zwycięstw. Najpierw drużyna prowadzona przez Santosa pokonała Ghanę, a w 2. kolejce fazy grupowej ograła Urugwaj. W ostatnim meczu przeciwko Korei Południowej selekcjoner zdecydował się na wiele zmian w składzie i mecz ostatecznie skończyli przegrywając 1:2. Przed mundialem Portugalczycy rozegrali tylko jeden sparing rozbijając 4:0 Nigerię.

Szwajcaria rozpoczęła turniej od wygranej z Kamerunem, ale potem musiała uznać wyższość znacznie silniejsze Brazylii, choć pojedynek skończył się tylko jednobramkowym zwycięstwem Canarinhos. W ostatnim meczu fazy grupowej Helweci po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonali Serbię 3:2 i zajmując drugie miejsce w tabeli zameldowali się w 1/8 finału mistrzostw świata. Przed mundialem Szwajcarzy przegrali mecz towarzyski z Ghaną 0:2.

Portugalia – Szwajcaria, historia

To będzie już trzecie spotkanie obu drużyn w tym roku i siódme w XXI wieku. Ten bilans jest remisowy, bowiem Portugalia i Szwajcaria mają na swoim koncie po trzy wygrane. Łącznie obie reprezentacje mierzyły się jak dotąd 25 razy i co ciekawe w bezpośrednich pojedynkach lepiej spisywali się Helweci, którzy wygrali jedenaście gier. Portugalia zwyciężała dziewięciokrotnie. Bilans bramkowy to 34 – 34.

Portugalia – Szwajcaria, statystyki przed meczem

Będzie to już trzecie spotkanie Portugalii ze Szwajcarią w 2022 roku. Obie drużyny dwukrotnie spotkały się ze sobą w czerwcu w ramach Ligi Narodów. W Lizbonie 4:0 wygrali Portugalczycy, natomiast w Genewie skromne zwycięstwo 1:0 odnieśli Helweci.

Portugalia mierzyła się ze Szwajcarią sześciokrotnie w XXI wieku. Oba zespoły mają na swoim koncie po trzy zwycięstwa.

Portugalia stoi przed szansą na na trzeci awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Wcześniej ta sztuka udała im się w 1966 i 2006 roku.

Szwajcaria wygrała dwa mecze w fazie grupowej mundialu i po raz pierwszy w historii ma szansę odnieść trzy zwycięstwa podczas jednego turnieju.

Portugalia otworzyła wynik w ośmiu z ostatnich dziewięciu meczów mistrzostw świata. Co ciekawe porażka poniesiona przed kilkoma dniami z Koreą była pierwszą na mundialu, gdy pierwsi zdobywali bramkę.

Ostatnim zespołem, który zachował czyste konto grając przeciwko Portugalii na mundialu byli Niemcy w 2014 roku (0:4). Portugalia strzelała minimum jednego gola we wszystkich ostatnich dziewięciu meczach mistrzostw świata.

Portugalia – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według bukmacherów jest Portugalia, co raczej nikogo dziwić nie może. Kursy na zwycięstwo drużyny prowadzonej przez Santosa wynoszą około 1,95. Znacznie wyższe typy zostały przewidziane na remis w tym spotkaniu i oscylują wokół 3,40. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym scenariusze jest natomiast wygrana Szwajcarii.

Portugalia – Szwajcaria, przewidywane składy

Portugalia we wtorkowym spotkaniu będzie musiała poradzić sobie bez kontuzjowanych Nuno Mendesa i Danilo Pereiry, z kolei występ Otavio, który wciąż wraca po urazie, jest wątpliwy. Wszystko wskazuje na to, że po roszadach na mecz z Koreą Południową, przeciwko Szwajcarii znów zobaczymy Portugalię w najmocniejszym zestawieniu z Felixem, Fernandesem, Silvą i Ronaldo w ofensywie. Po stronie Szwajcarii prawdopodobnie nie zobaczymy tylko Renato Steffena. Możemy się spodziewać, że Helweci zagrają składem znanym z wcześniejszych pojedynków.

Portugalia – Szwajcaria, kto wygra

Portugalia – Szwajcaria, transmisja mecz

Ostatni mecz 1/8 finału mistrzostw świata pomiędzy Portugalią i Szwajcarią będzie transmitowany na antenie TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. Spotkanie będzie dostępne również online w aplikacji sport.tvp.pl. Pojedynek skomentują Przemysław Pełka i Janusz Michalik. Początek o godzinie 20:00.

