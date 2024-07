Portugalia – Słowenia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.07.2024)

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia – Słowenia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Portugalii mimo zaskakującej porażki w ostatnim meczu fazy grupowej awansowała do fazy pucharowej z 1. miejsca. W 1/8 finału Euro 2024 ich rywalem będzie Słowenia, która w fazie grupowej zgarnęła zaledwie 3 punkty, aczkolwiek w każdym spotkaniu remisowała z rywalem. Bez wątpienia to podopieczni Roberto Martineza będą faworytem w walce o awans do ćwierćfinału. Sprawdź typy na mecz Portugalia – Słowenia.

Portugalia – Słowenia: transmisja w TV

Wszystkie mecze Mistrzostw Europy 2024 transmitowane są w Telewizji Polskiej. Rywalizacja między Portugalią a Słowenią, której stawką jest ćwierćfinał, będzie dostępna na kanałach TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Sławomir Kwiatkowski oraz Marek Wasiluk.

Portugalia – Słowenia: transmisja online

Transmisja w internecie z meczu Portugalia – Słowenia będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl.

Portugalia – Słowenia: kto wygra?

Portugalia – Słowenia: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu będzie reprezentacja Portugalii. Bukmacher STS na ich zwycięstwo oferuje kurs w wysokości 1.40. Zaś triumf Słowenii możemy postawić z kursem 9.25.

Portugalia Słowenia 1.37 4.80 9.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2024 06:48 .

Gdzie oglądać mecz Portugalia – Słowenia?

Spotkanie będzie można oglądać w telewizji na kanale TVP1 oraz TVP Sport.

Kiedy odbędzie się spotkanie Portugalia – Słowenia?

Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek (1 lipca) o godzinie 21:00. Areną zmagań będzie Deutsche Bank Park we Frankfurcie.

