fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Holandia

Gdzie oglądać mecz Polska – Holandia? Arcyciekawie zapowiada się czwartkowa potyczka w ramach piątej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów UEFA w dywizji A w grupie czwartej. Biało-czerwoni mają plan, aby wykonać kolejny krok w kierunku utrzymania w elicie. Zapoznaj się z informacją, gdzie znaleźć transmisję ze starcia Polska – Holandia w TV i online.

Polska – Holandia, gdzie obejrzeć

Podopieczni Czesława Michniewicza przystąpią do czwartkowej batalii, chcąc utrzymać się w Lidze Narodów UEFA. Tymczasem reprezentacja Holandii ma zamiar zbliżyć się o kolejny krok do wywalczenia miejsca w Final Four rozgrywek.

Polska w dziesięciu ostatnich spotkaniach wygrała tylko cztery razy w roli gospodarza. Tymczasem Pomarańczowi są niepokonani na wyjazdach od siedmiu spotkań. Holendrzy będą chcieli się jednocześnie zrewanżować się Biało-czerwonym za remis (2:2) w czerwcu.

Polska – Holandia, transmisja na żywo w TV

Rywalizację Polska – Holandia oczywiście będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Mecz zacznie się o 20:45.

Polska – Holandia: transmisja na żywo za darmo

Biało-czerwoni w czwartkowym spotkaniu będą chcieli zakończyć niekorzystną serię meczów z Holendrami. Starcia z udziałem reprezentacji Polski i Oranje będzie można zobaczyć nie tylko w telewizji, ale także w internecie. Przede wszystkim transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie Polsat Box Go.

Bukmacher Fuksiarz przygotował natomiast promocję, dzięki, której można otrzymać darmowy dostęp do pakietu sportowego w usłudze na 30 dni. Tym samym kibice piłki nożnej mogą śledzić nie tylko rozgrywki Ligi Narodów UEFA, ale także Ligi Mistrzów oraz PKO Ekstraklasy, czy Fortuna 1 Ligi. Pakiet sportowy Polsat Box Go daje możliwość korzystania z anten CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, a także stacji Eleven Sports. Co trzeba zrobić, aby aktywować super opcję? O tym poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Polska – Holandia, transmisja online

Konfrontacja Biało-czerwonych z Oranje będzie emitowana na platformie Polsat Go online. Z usługi można korzystać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na urządzenia z systemem Android lub iOS. Ponadto starcie Polska – Holandia można oglądać na Smart TV dzięki Polsat Box Go.

Polska – Holandia, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, że faworytem czwartkowej potyczki są gości. Kurs na wygraną Pomarańczowych oscyluje w granicach 2,11.

National Stadium, Warsaw Liga Narodów A, grupa 4. Polska Holandia 3.60 3.70 2.08 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2022 09:53 .

