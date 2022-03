PressFocus Na zdjęciu: Marko Poletanović

Pogoń – Wisła: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 25. kolejki PKO Ekstraklasy walczący o mistrzowski tytuł Portowcy zmierzą się u siebie z walczącą o utrzymanie Białą Gwiazdą. Mecz oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób, pozwalający na obejrzenie go zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Wisła Kraków 1.55 4.50 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2022 17:41 .

Pogoń – Wisła, gdzie oglądać

Pogoń jeszcze przed tygodniem zajmowała pierwsze miejsce w tabeli, ale remisując 1:1 z Cracovią utraciła je na rzecz Rakowa Częstochowa. Teraz czeka ją niełatwe spotkanie z Wisła Kraków, która choć nadal znajduje się w strefie spadkowej, to w ostatnich meczach prezentowała się znacznie lepiej niż miało to miejsce na początku rundy wiosennej.

Biała Gwiazda pozostaje w tym roku bez wygranej, ale w czterech ostatnich meczach doznała tylko jednej porażki. Przed tygodniem była bliska pokonania Lecha Poznań, ale między innymi po błędnych decyzjach sędziowskich tylko zremisowała 1:1. Do Szczecina drużyna Jerzego Brzęczka uda się jednak w dobrych nastrojach, z wiarą w sprawienie niespodzianki.

W pierwszym pojedynku obu zespołów górą była Pogoń, która w Krakowie wygrała skromnie 1:0. Czy Wisła weźmie rewanż? Sprawdź typy na mecz Pogoń – Wisła.

Pogoń – Wisła, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 26. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Pogonią i Wisłą będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Bartosz Gleń i Maciej Murawski.

Oglądaj mecze Ekstraklasy z kodem GOAL

Transmisja z tego spotkania, a także innych pojedynków Ekstraklasy, będzie dostępna także za pośrednictwem usługi Canal+ online. Teraz można uzyskać do niej dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Umożliwia to promocja przygotowana eWinner zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić? To proste!

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Pogoń – Wisła, transmisja online

Transmisję z piątkowego spotkania Ekstraklasy za pośrednictwem internetu będzie można obejrzeć korzystając z usługi Canal+ online. Powyżej znajdziecie sposób, który pozwala na odebranie darmowego 30-dniowego dostępu do niej.

Pogoń – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Pogoń jako faworyta piątkowego spotkania. Kursy na wygraną gości z Krakowa przekraczają nawet 7.00.

