Pogoń – Termalica: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ostatniej kolejce Pogoń, która już zapewniła sobie kwalifikacje do Ligi Konferencji, podejmie u siebie już zdegradowaną Termalikę. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.33 5.80 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 12:41 .

Pogoń – Termalica, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin jeszcze kilka tygodni temu była poważnym kandydatem do tytułu mistrza Polski. Utrata siedmiu punktów w ostatnich czterech meczach sprawiła jednak, że Portowcy muszą zadowolić się miejscem na podium. Ale którym? Jeżeli szczecinianie wygrają w ostatniej kolejce, a Raków nie da rady Lechii, będą mogli przypisać sobie wicemistrzostwo Ekstraklasy.

A z tą właśnie ligą żegna się Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Pomimo heroicznej walki i niedawnych dwóch zwycięstw z rzędu, Słonie ponownie spadają z najwyższej ligi w kraju. Będą mieli okazję, by pożegnać się spotkaniem z jednym z najlepszych zespołów w rozgrywkach.

Pogoń – Termalica, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie obejrzysz na Canal+ Sport 3 oraz na Canal+ Sport 5.

Pogoń – Termalica, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego starcia w Szczecinie. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Pogoń – Termalica, transmisja online

Mecz ostatniej kolejki Ekstraklasy możesz również obejrzeć w internecie. By uzyskać dostęp do transmisji, wykup odpowiedni abonament na stronie canalplus.com.

Pogoń – Termalica, kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin jest niekwestionowanym faworytem bukmacherów w nadchodzącym starciu.

