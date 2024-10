Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

To będzie jedno z najciekawiej zapowiadających się meczy tej kolejki PKO Ekstraklasy. W niedzielny wieczór Pogoń Szczecin na własnym stadionie podejmie zespół Piasta Gliwice i wiele wskazuje na to, że czeka nas wyrównany i ofensywny mecz. Pogoń u siebie gra doskonale, zaś Piast jest solidną ligową ekipą. Emocje są więc gwarantowane.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: transmisja TV

Spotkanie Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4KUltra, Canal+ Premium i TVP Sport.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: stream online

Spotkanie można również śledzić na CANAL+ online.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie



Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Piast Gliwice? Mecz odbędzie się w niedzielę 6 października o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin – Piast Gliwice? Mecz można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4KUltra, Canal+ Premium i TVP Sport oraz w usłudze Canal+ Online.

