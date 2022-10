PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Gospodarze mają fanom coś do udowodnienia po niedawnym meczu ze Stalą Mielec. Ich rywalem będą rozczarowujące Piastunki. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Pogoń – Piast, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin sprawiła przed tygodniem kibicom niemiłą niespodziankę. Portowcy prowadzili już ze Stalą Mielec po golu Kamila Grosickiego, ale ostatecznie przegrali aż 2:4. Biorąc pod uwagę, że w Szczecinie wciąż wierzy się w walkę o mistrzostwo, taki rezultat był jak kubeł zimnej wody.

Gospodarze mają, co udowadniać. W tę sobotę ich rywalem będzie, z kolei, rozczarowujący Piast Gliwice. Mistrz Polski z 2019 roku wygrał w tym sezonie tylko trzy mecze, z czego ostatni na początku września. Piastunki znajdują się w strefie spadkowej, więc ewentualne zwycięstwo w Szczecinie będzie dla Waldemara Fornalika równie istotne, co dla gospodarzy.

Pogoń – Piast, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie dostępne będzie na CANAL+ Sport oraz na CANAL+ Sport 3.

Pogoń – Piast, transmisja online

Pojedynek na stadionie w Szczecinie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu. Już tłumaczymy, co po kolei musisz zrobić. Po pierwsze, otwórz stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a będziesz mógł zatrzymać w kieszeni nawet 114 złotych! 6-miesięczny dostęp do usługi w tym przypadku kosztuje bowiem tylko 180 zł. Biorąc pod uwagę, że za pojedynczy miesiąc musisz zapłacić 49 zł, daje to wymierne oszczędności.

Pogoń – Piast, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów są Portowcy. Znajduje to odzwierciedlenie w kursach proponowanych przez operatorów.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Piast Gliwice 1.80 3.80 4.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 10:01 .

