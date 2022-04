PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Kowalczyk i Walerian Gwilia

Pogoń – Raków: transmisja w TV i stream online. W środowy wieczór rozegrane zostanie jedno z kluczowych spotkań w walce o mistrzowski tytuł. Na przeciwko siebie staną dwie drużyny walczące o najważniejsze piłkarskie trofeum w Polsce. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz i jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Pogoń – Raków, gdzie obejrzeć

Na pięć kolejek przed zakończeniem obecnego sezonu w wyścigu o mistrzostwo Polski uczestniczą trzy zespoły, które mają na swoim koncie po 56 punktów. Wśród nich znajdują się drużyny Pogoni Szczecin i Rakowa Częstochowa. W środę przynajmniej jedna z nich straci punkty.

Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. W jednej strony Pogoń będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, na którym w tym sezonie doznała dwóch porażek. Z drugiej do Szczecina przyjeżdża najlepiej grająca w tym sezonie drużynie na wyjazdach (30 punktów w 15 meczach). Raków wygrał również cztery z pięciu ostatnich ligowych meczów na boiskach rywali.

Szczecin jest również przyjazny jedenastce z Częstochowy, która przy okazji dwóch dotychczasowych wizyt zawsze zapisywała na swoje konto komplet punktów. Z kolei pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się bezbramkowym remisem. Jak będzie w środowy wieczór? Sprawdź typy na mecz Pogoń – Raków.

Pogoń – Raków, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie, które rozegrane zostanie awansem w ramach 31. kolejki PKO Ekstraklasy, będzie można obejrzeć na kilku kanałach. Transmisja dostępna będzie na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra HD i TVP Sport. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowany jest na godzinę 20:30.

Pogoń – Raków: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli dziś wieczorem nie będziesz miał dostępu do telewizora, a chciałbyś obejrzeć ten mecz bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Bukmacher oferuje za darmo 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego usługi Polsat Box Go, w skład którego wchodzi między innymi kanał Canal+ Sport 3. Co trzeba zrobić? Do spełnienia są dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Pogoń – Raków, transmisja online

Transmisja internetowa ze środowego spotkania będzie dostępna w usługach Canal+ online, Polsat Box Go oraz na internetowej stronie TVP Sport. Powyżej przedstawiliśmy również sposób na uzyskanie darmowego dostępu na cały miesiąc do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Pogoń – Raków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość nieoczekiwanie większe szanse na wygraną w środowym meczu dają drużynie Pogoni. Może się to wydawać nieco dziwne, biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez Raków w wyjazdowych pojedynkach.

