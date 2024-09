Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz: gdzie oglądać? Czy jest transmisja? (21.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Damian Kostkowski

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz, gdzie oglądać?

Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmie u siebie Olimpia Grudziądz w meczu 10. kolejki Betclic 2. Ligi. Faworytem tego starcia są gospodarze, którzy mają na swoim koncie 20 punktów i przed tą serią gier zajmują 2. miejsce w tabeli. Sytuacja gości jest zdecydowanie gorsza. Olimpijczycy dotychczas uzbierali 10 oczek, przez co plasują się na 11. lokacie.

Zatem przed nami bardzo ciekawy pojedynek. Który zespól zgarnie trzy punkty, a może padnie remis? Początek rywalizacji już dzisiaj (sobota, 21 września) o godzinie 15:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz, czy jest transmisja?

Starcie między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Olimpią Grudziądz w ramach 10. kolejki Betclic 2. Ligi niestety nie będzie transmitowane w telewizji lub internecie. Dzięki usłudze Betclic TV obejrzysz za to inny dzisiejszy mecz: Polonia Bytom – ŁKS II Łódź.

Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo proste. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze, którzy znajdują się w czołówce ligowej tabeli i wyrastają na faworyta do awansu. Kurs na wygraną Pogoni Grodzisk Mazowiecki wynosi około 1.80, a typ na zwycięstwo Olimpii Grudziądz to mniej więcej 4.00. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Olimpia Grudziądz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2024 08:35 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz? Spotkanie w ramach Betclic 2. Ligi niestety nie będzie nigdzie transmitowane. Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Olimpia Grudziądz? Pierwszy gwizdek wybrzmi już dzisiaj (sobota, 21 września) o godzinie 15:00.

