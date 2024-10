PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Resovii Rzeszów

*Reklama Mecz obejrzysz w aplikacji sponsora rozgrywek Betclic Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów, gdzie oglądać?

Spotkanie między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Resovią Rzeszów jest zapowiadane jako hit 12. kolejki Betclic 2. Ligi. Warto dodać, że drugoligowe ekipy sprawiły ostatnio ogromne sensacje, ponieważ wyeliminowały ekstraklasowe kluby z tej edycji Pucharu Polski.

Drużyna z Grodziska Mazowieckiego okazała się lepsza w konkursie rzutów karnych od Lechii Gdańsk, a zespół z Rzeszowa wygrał 1:0 z liderującym w elicie Lechem Poznań. Sprawdź nasze typy na spotkanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów, transmisja w TV

Starcie Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów obejrzysz w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie bowiem dostępny na kanale telewizyjnym TVP Sport. Przed mikrofonem usiądzie komentator Tomasz Jasina.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów, transmisja online

Jeśli nie masz tradycyjnego odbiornika, to spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 2. Ligi można również zobaczyć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Ponadto mecze Betclic 2. Ligi możesz także oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Trzeba zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów, sonda

Kto wygra? Pogoń 0% Padnie remis 0% Resovia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Pogoń

Padnie remis

Resovia

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy uchodzą za jedną z rewelacji obecnego sezonu. Kurs na wygraną Pogoni Grodzisk Mazowiecki wynosi około 1.70, a typ na zwycięstwo Resovii Rzeszów to mniej więcej 4.30. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.85. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2024 05:20 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów? Spotkanie będzie dostępne na kanale TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Resovia Rzeszów? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (6 października) o godzinie 13:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.