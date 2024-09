fot. Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

Pogoń – Lechia, gdzie oglądać?

W ramach 1/32 finału Pucharu Polski Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem gospodarze znajdują się w bardzo dobrej formie i zajmują drugie miejsce w rozgrywkach drugiej ligi. Gdańszczanie mają z kolei swoje problemy w Ekstraklasie.



Mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk rozpocznie się o godzinie 14:30. Sprawdź nasze typy.

Pogoń – Lechia, transmisja TV

Za transmisję Pucharu Polski ma odpowiadać TVP. Wtorkowy mecz Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk można śledzić na antenie TVP Sport.

Pogoń – Lechia, transmisja online

Spotkanie to będzie dostępne również w internecie. Transmisja odbędzie się na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Pogoń – Lechia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Pogoni 0% Remisem 0% Wygraną Lechii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Pogoni

Remisem

Wygraną Lechii

Pogoń – Lechia, kursy bukmacherskie

Oczywistym faworytem u bukmacherów jest Lechia Gdańsk. Kurs na jej wygraną wynosi 1.60. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni jest to 5.40. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Remis Lechia Gdańsk 5.40 4.40 1.55 4.80 4.00 1.60 5.40 4.40 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 08:10 .