Podbeskidzie – GKS: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (31.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice to pierwszy niedzielny mecz w ramach trzeciej kolejki Fortuna 1 Ligi. Obie ekipy dzieli w ligowej tabeli różnica tylko jednego punktu. Jak będzie wyglądała sytuacja po niedzielnym boju? Zapoznaj się w tym miejscu z informacją, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania Górali z Trójkolorowymi w telewizji i online.

1. liga Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Katowice 2.13 3.45 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2022 06:33 .

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, gdzie oglądać

Podbeskidzie przystąpi do niedzielnej batalii po cennym zwycięstwie nad Odrą Opole (2:1) w miniony poniedziałek. Jednocześnie drużyna Mirosława Smyły wróciła na zwycięski szlak po porażce z Arką Gdynia (0:1).

GieKSa Katowice to z kolei ekipa, która tydzień temu tylko zremisowała z Bruk-Betem Termaliką (3:3). Chociaż ekipa Rafała Góraka do 90 minuty miała korzystny wynik w rekach, to ostatecznie nie zdołał go utrzymać i nie wygrała drugie meczu z rzędu. Wcześniej katowiczanie pokonali ŁKS (2:0).

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, transmisja na żywo w TV

Bój na stadionie w Bielsku-Białej będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Extra w niedzielę o 12:40.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, transmisja za darmo

Podbeskidzie z GKS-em miał okazje po raz ostatni mierzyć się w styczniu tego roku w sparingu. Wówczas miał miejsce rezultat 2:2. W lidze natomiast po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w grudniu minionego roku. Wówczas katowiczanie wygrali 2:1.

Dzięki bukmacherowi Fuksiarz można skorzystać z ciekawej promocji, dzięki której spotkanie Podbeskidzie – GKS można online zobaczyć bez ponoszenia żadnych kosztów. Umożliwia ona dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go na miesiąc za darmo. Dzięki temu można śledzić nie tylko mecze Fortuna 1 Ligi, ale także PKO Ekstraklasy, czy Pucharu Niemiec. Co zrobić, aby aktywować pakiet? Wystarczy spełnić konkretne wytyczne, o których piszemy poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, transmisja online

Starcie Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice będzie transmitowane na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV. Mecz zacznie się o 12:40.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta niedzielnej potyczki widzą gospodarzy. Kurs na wygraną Podbeskidzie w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,10.

