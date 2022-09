fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Gdzie oglądać mecz Podbeskidzie – ŁKS? Spotkanie w Bielsku-Białej będzie 97. w tym sezonie w Fortuna 1 Lidze. Do tego starcia w lepszych nastrojach podejdą łodzianie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu Podbeskidzie – ŁKS w TV i online.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – ŁKS, gdzie obejrzeć

Podbeskidzie – ŁKS to mecz 11. z czwartą drużyną w tabeli na zapleczu PKO Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli różnica czterech punktów.

Górale podejdą do niedzielnej potyczki po cenne wygranej nad Chojniczanką Chojnice (3:2). Tym samym Podbeskidzie zakończyło serię trzech z rzędu porażek.

Podopieczni Kazimierza Moskala mają natomiast za sobą zremisowane starcie z Bruk-Betem Termalika (1:1). Ogólnie w dziewięciu ostatnich meczach ligowych ŁKS poniósł dwie porażki, zaliczył sześć zwycięstw i jeden remis.

Sprawdź typy na mecz Podbeskidzie – ŁKS.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Rywalizację Podbeskidzie – ŁKS będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport. Mecz zacznie się o 12:40.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – ŁKS: transmisja na żywo za darmo

Niewykluczone, że starcie w Bielsku-Białej będzie skutkować zmianą lidera rozgrywek. Tak się składa, że spotkanie Podbeskidzie – ŁKS będzie można oglądać nie tylko w telewizji, ale też w internecie. Rywalizację będzie można zobaczyć na platformie Polsat Box Go. Tymczasem bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można do usługi uzyskać darmowy dostęp na 30 dni. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki. Jakie? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – ŁKS, transmisja online

Konfrontacja bielszczan z łodzianami będzie emitowana na platformie Polsat Box Go, która w pakiecie sportowym daje też możliwość śledzenia między innymi meczów PKO Ekstraklasy, La Liga, Serie A, czy Ligi Mistrzów. Z usługi można korzystać na urządzenia mobilnych, jak i na Smart TV.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – ŁKS, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich nieco większe szanse na zwycięstwo ma gospodarze. Kurs na wygraną Podbeskidzia wynosi 2,35.

1. liga Podbeskidzie Bielsko-Biała ŁKS Łódź 2.35 3.40 3.14 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2022 06:36 .

