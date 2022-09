Podbeskidzie – ŁKS: typy, kursy, zapowiedź (18.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: ŁKS Łódź

11. kolejka Fortuna 1. Ligi poprzedza reprezentacyjną przerwę. W niedzielę Podbeskidzie podejmie na własnym terenie ŁKS Łódź. Jeśli goście wygrają, zrównają się punktami z liderującym Ruchem Chorzów. Dariusz Żuraw ma natomiast nadzieję na drugie kolejne zwycięstwo w roli opiekuna zespołu z Bielska-Białej. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Podbeskidzie – ŁKS, typy i przewidywania

Starcie Podbeskidzia z ŁKS-em Łódź to bez wątpienia jeden z największych hitów 11. kolejki 1. Ligi. W sobotę oczy kibiców były zwrócone na rywalizację Wisły z Ruchem Chorzów. Remis w Krakowie oznacza, że w przypadku zwycięstwa łodzianie mogą zrównać się punktami z liderem tabeli. Podbeskidzie stawia sobie z kolei za cel nawiązanie do ligowej czołówki, do której traci po słabym początku sezonu. Dariusz Żuraw zaliczył udany trenerski debiut w ekipie z Bielska-Białej i ma nadzieję na podtrzymanie dobrej passy. Zarówno jedna, jak i druga drużyna dysponują sporą siłą ofensywną, zatem spodziewamy się kilku bramek. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Podbeskidzie – ŁKS, sytuacja kadrowa

Do składu ŁKS-u Łódź po zawieszeniu wraca Maciej Dąbrowski. Na ostre zagrania musi natomiast uważać Pirulo, którego od przerwy w grze dzieli jedna żółta kartka.

Podbeskidzie – ŁKS, ostatnie wyniki

Podbeskidzie bardzo słabo spisywało się na starcie obecnego sezonu, co poskutkowało zwolnieniem Mirosława Smyły. Na stanowisku szkoleniowca zastąpił go Dariusz Żuraw, który w minionym tygodniu poprowadził swój nowy zespół po raz pierwszy i pokonał na wyjeździe Chojniczankę Chojnice 3-2.

ŁKS wygląda i punktuje dużo lepiej, a w niedzielę ma szansę zrównać się w tabeli z liderującym Ruchem Chorzów. W poprzedniej kolejce łodzianie zremisowali z Termalicą 1-1, a wcześniej pokonali Górnika Łęczna 3-2 i przegrali z Chojniczanką Chojnice 0-1. W międzyczasie zakończyli swój udział w tegorocznej edycji Pucharu Polski, gdzie po rzutach karnych musieli uznać wyższość Stali Mielec.

Podbeskidzie – ŁKS, historia

W poprzednim sezonie obie ekipy miały możliwość zmierzenia się ze sobą na poziomie pierwszoligowym. W rundzie jesiennej Podbeskidzie triumfowało 2-1, natomiast na wiosnę padł remis 1-1. Po raz ostatni ŁKS pokonał Podbeskidzie w 2019 roku. Wówczas padł wynik 3-0.

Podbeskidzie – ŁKS, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Podbeskidzie. Kurs na jego zwycięstwo waha się pomiędzy 2,25 a 2,37. W przypadku wygranej ŁKS-u jest to nawet 3,14.

Podbeskidzie – ŁKS, przewidywane składy

Podbeskidzie: Igonen, Simonsen, Rodriguez, Markov, Wypych, Jodłowiec, Misztal, Janota, Sitek, Milasius, Biliński

ŁKS: Arndt, Dankowski, Dąbrowski, Monsalve, Koprowski, Lorenc, Kowalczyk, Biel, Pirulo, Balongo, Trąbka

Podbeskidzie – ŁKS, transmisja meczu

Rywalizacja pomiędzy Podbeskidziem a ŁKS-em rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12:40. Transmisję spotkania można śledzić w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport.

