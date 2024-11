PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz, gdzie oglądać?

Mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z KKS-em Kalisz jest zapowiadany jako jeden z największych hitów 16. kolejki Betclic 2. Ligi. Oba zespoły na razie grają poniżej oczekiwań, znajdując się w drugiej połowie ligowej tabeli, ale są uznanymi markami w polskiej piłce. Liczymy na ciekawe widowisko i wielkie emocje. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 17:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz?, transmisja w TV

To spotkanie niestety nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz, transmisja online

Pojedynek Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz będzie za to dostępny w internecie, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski – Dominik Pasternak i Krystian Pieczara.

Warto dodać, że drugoligowy mecz można śledzić również za pośrednictwem specjalnej usługi Betclic TV. Żeby otrzymać dostęp do transmisji, trzeba zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki. Betclic jest sponsorem tych rozgrywek.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Podbeskidzia Bielsko-Biała wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo KKS-u Kalisz to mniej więcej 6.20. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.95. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Podbeskidzie Bielsko-Biała KKS 1925 Kalisz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2024 08:59 .

Gdzie obejrzeć mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz? Spotkanie będzie dostępne na stronie tvpsport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz? Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (4 listopada) o godzinie 17:00.

