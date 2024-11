Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Podbeskidzie

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz: przewidywania

Ostatnim meczem tej kolejki Betclic 2. ligi będzie starcie pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała a zespołem KKS-u Kalisz. Na stadionie w Bielsku-Białej Górale będą walczyć o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu, zaś goście o przełamanie, bowiem w ostatnim czasie ich forma jest bardzo kiepska. Tym samym to zespół gospodarzy jest faworytem tej rywalizacji i wszystko wskazuje na to, że ich trzy punkty powinny stać się faktem. Niemniej w przypadku ekipy Krzysztofa Brede różnie to było, więc w tym meczu warto postawić na BTTS. Mój typ: Obie drużyny zdobędą gola.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz: ostatnie wyniki

To zespół Podbeskidzia zdecydowanie lepiej radzi sobie w ostatnich meczach. Górale wygrali trzy ostatnie mecze, pokonując zespół Resovii Rzeszów, Zagłębia II Lubin oraz ŁKS II Łódź. W sumie w tych meczach zdobyli siedem goli i stracili trzy gole. Poza tym w ostatnich pięciu meczach zanotowali także dwie porażki, z Rekordem Bielsko-Biała oraz Olimpią Grudziądz.

Jeśli chodzi zaś o ostatnie mecze KKS-u Kalisz, to zespół ten jest zdecydowanie pod formą. Wystarczy powiedzieć, że w pięciu ostatnich starciach zdobyli oni raptem dwa punkty. Było to w starciu z Hutnikiem Kraków oraz ŁKS-em II Łódź. Poza tym przegrali oni z Polonią Bytom, Olimpią Elbląg oraz ostatnio z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

W sumie obie te ekipy w ligowej tabeli mają taki sam dorobek punktowy, ale wyżej są Górale, a to przez lepszy bilans bramek.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz: historia

To będzie pierwszym mecz tych zespołów w historii.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz: kto wygra?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz: kursy bukmacherskie

Podbeskidzie Bielsko-Biała – KKS Kalisz: transmisja

Mecz ten nie będzie transmitowany ani w telewizji, ale będzie za to dostępny w internecie, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek starcia pod Klimczokiem w poniedziałek 4 listopada o godzinie 17:00.

Poza tym transmisję tego meczu można śledzić w usłudze Betclic TV. Żeby otrzymać dostęp do transmisji, trzeba zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki. Betclic jest sponsorem tych rozgrywek.

